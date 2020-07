Star Renegades sortira cet automne sur Nintendo Switch

22 juillet 2020 – La dream team de chez Raw Fury et ses amis de chez Massive Damage Games (Halcyon 6 : Starbase Commander) sont enfin prêts à envoyer Star Renegades en orbite ! Le jeu de rôle tactique de type rogue-like sera disponible sur Steam dès le 8 septembre au prix de 24,99 €. La version console arrivera sur Playstation®4, Nintendo Switch et Xbox One plus tard cet automne.

Star Renegades est un jeu exigeant avec un système de combat au tour par tour qui se déroule au cœur d’une rébellion interplanétaire permanente contre un empire autoritaire et maléfique. Le jeu fusionne un système de combat extrêmement réactif au tour par tour avec une campagne générée procéduralement pour s’assurer que chaque partie est unique et intéressante. Dirigez une escouade de rebelles à travers des paysages richement détaillés, des ruines et plus encore, avec pour mission de renverser la puissance écrasante de l’Imperium. Vos ennemis sont uniques et évoluent après chaque combat, gravissant les échelons au fur et à mesure que vous jouez, vous obligeant à développer de nouvelles stratégies pour survivre.

Pour en savoir plus, allez sur http://starrenegades.com ou sur la page steam du jeu.

LES FONCTIONNALITÉS D’UN AUTRE MONDE :

Déjouez les plans de vos adversaires avec des parades, des contre-attaques et des combos grâce à notre système de combat tactique au tour par tour.

avec des parades, des contre-attaques et des combos grâce à notre système de combat tactique au tour par tour. Explorez des paysages, des villes, des ruines et des vaisseaux spatiaux lors de votre mission visant à renverser l’Imperium .

Survivez à l’assaut implacable d’un système d’adversaire intelligent qui génère des ennemis et des boss uniques évoluant à mesure que vous jouez.

qui génère des ennemis et des boss uniques évoluant à mesure que vous jouez. Débloquez, échangez et améliorez vos rebelles grâce à des tonnes d’objets et d’améliorations.

À propos de Massive Damage Games

Fondé en 2010 par des pionniers des applications mobiles Ken Seto et Garry Seto, Massive Damage est un studio de jeux torontois indépendant qui se concentre sur la création d’expériences fascinantes qui tendent à mélanger les genres de jeux de manière inattendue. Leur premier jeu, Please Stay Calm, sorti fin 2011, a été un jeu massivement multijoueurs géolocalisés à succès sur iOS. Passant du mobile à Steam, ils ont récolté 187 000 dollars sur Kickstarter pour Halcyon 6 : Starbase Commander, leur mashup de RPG et de stratégie spatiale qui a connu un succès commercial et critique en 2016 sur Steam, Nintendo Switch et iOS. Ils travaillent actuellement sur Star Renegades, dont la sortie est prévue en 2020.