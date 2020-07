Surpassez votre adversaire et soyez le dernier debout avec le trailer du mode “Élimination” de Street Power Football

PARIS, FRANCE – 22 Juillet 2020 – SFL Interactive et Maximum Games sont heureux de dévoiler un nouveau trailer inédit de gameplay présentant le mode « Élimination » de leur prochain jeu de sport arcade, Street Power Football.

Le mode Élimination est un mode rapide et dynamique, qui se joue en un contre un sur un demi-terrain de jeu. Chaque équipe dispose de deux coéquipiers sur le banc de touche. Lorsqu’un but est marqué, le joueur adverse est éliminé et doit quitter le terrain. Un autre coéquipier intervient alors, jusqu’à ce qu’une équipe n’ait plus de joueur et que la partie soit terminée. Si vous possédez le ballon, vous disposez de seulement 10 secondes pour atteindre le but et marquer. Vous pourrez à nouveau marquer une fois que vous serez positionné en dehors de la zone de pénalty, ou que vous perdrez le ballon.

Street Power Football sortira le 25 Août en magasin et sur les plateformes en ligne, sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam. Il est disponible en précommande.

Street Power Football allie style créatif et action bien trempée, pour une expérience de jeu de football et d’arcade unique. A travers ses six modes de jeu distincts, le jeu propose une multitude d’options de personnalisation de son équipe, de la musique survoltée, des environnements et des ambassadeurs provenant du monde entier comme Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson et bien plus encore !