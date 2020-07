Hellpoint repoussé à fin 2020 sur Nintendo Switch

Hellpoint ne sortira pas le 30 juillet sur Nintendo Switch nous confirme à l’instant tinyBuild et Cradle. Il sera lancé plus tard en 2020.

Dans une déclaration, Cradle Games a expliqué qu’il fallait plus de temps “pour rendre le portage Switch aussi performant que possible”. Adapter le titre pour la console de Nintendo a été “assez difficile, surtout pour une petite équipe comme la nôtre, et surtout dans les circonstances actuelles”.

Nous, Cradle Games, ainsi que nos partenaires de tinyBuild, devons vous informer que la sortie de Hellpoint sur Nintendo Switch n’aura pas lieu le 30 juillet comme sur les autres plateformes – nous repoussons la sortie à un moment donné dans l’année.

Notre objectif est de rendre le portage sur Switch aussi performant que possible, et le peaufiner jusqu’à l’état souhaité demandera plus de temps. Nous ne voulons pas prendre le risque de sortir un produit dont nous et vous, nos joueurs, ne seriez pas satisfaits. Comme vous le savez tous, adapter un jeu de la taille et de la complexité de Hellpoint pour Nintendo Switch est assez difficile, surtout pour une petite équipe comme la nôtre, et surtout dans les circonstances actuelles. Avec l’omission du multijoueur en écran partagé, la version Switch sera complètement à égalité avec les versions Xbox One et PlayStation 4. Le plus grand défi qu’il nous reste à relever pour l’instant est de mettre pleinement en œuvre le multijoueur en ligne et de s’assurer que tout fonctionne comme prévu.

Cela dit, la date de sortie de la version Nintendo Switch de Hellpoint a été repoussée du 30 juillet 2020 à 2020. Veuillez nous suivre pour les futures mises à jour.

Les versions Windows, Linux, Mac, PlayStation 4 et Xbox One doivent sortir comme prévu le 30 juillet, dans une semaine ! Nous avons constaté un grand intérêt de la part des communautés de joueurs du monde entier, et c’est vraiment incroyable. Merci beaucoup pour votre soutien et pour votre incroyable patience !