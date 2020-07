Test matos : casque Gaming Stéréo Headset de Bigben

Nouveau test accessoire avec ce casque gaming pour Nintendo Switch. Les casques ne sont pas forcément des accessoires indispensables, mais il faut avouer qu’ils bonifient notre expérience de jeu en mode portable. Nous avons donc testé ce casque Gaming Stéréo Headset de BigBen pour vous !

Le casque en détails

Ce casque est compatible avec la Switch, la Switch Light et les smartphones. Il dispose de 2 écouteurs avec des coussinets confortables qui entourent les oreilles sans les écraser. Le casque fait seulement 200 grammes ce qui est vraiment ultra léger et qui le rend agréable à porter.

Le câble audio est renforcé avec du fil tressé ce qui lui assure une meilleure durée de vie que les câbles standards en plastique. Il mesure 2 mètres 40 de long, ce qui permet de s’installer tranquillement. C’est même presque un peu trop long pour jouer à la Switch en portable. Sur le câble, un petit boîtier permet de régler le volume à l’aide d’une molette et un bouton pour couper le son du micro intégré au casque. Ce qui évite de devoir toucher au volume de la console.

Le micro est orientable et de bonne qualité. Le casque se connecte à votre Switch ou votre smartphone via une prise Jack 3,5 millimètres. Il est aussi possible de le connecter à un ordinateur, mais cela nécessitera quelques réglages alors qu’il fonctionnera directement avec votre Switch ou votre téléphone.

Que vaut-il à l’utilisation ?

Le son du casque est plutôt bon, il renvoie un son clair et limpide nous plongeant un peu plus dans notre jeu. Comme je l’ai dit, le casque est léger et donc agréable à porter même durant de longues sessions de jeu. Le bémol est qu’il n’isole pas vraiment des bruits extérieurs : avantage ou inconvénient, cela dépendra de votre façon de l’utiliser. En tous cas, en tant que casque audio pour la Switch, il fait parfaitement le job.

Le test en version micro-casque via diverses applications smartphone ou en téléphone pur est également positif. Le micro n’est pas exceptionnel, mais il permet de discuter tranquillement en main libre rendant une voix distincte et claire. La qualité d’écoute est bonne et nos interlocuteurs nous entendaient bien. La fonction mute fonctionne parfaitement et la molette de son est bien pratique.

Le seul reproche que l’on peut lui faire c’est d’être encombrant… En effet, il n’est absolument pas conçu pour le transport : pas moyen de plier les écouteurs ni d’enrouler le câble… De même, pour une utilisation en casque téléphone, il vous fait un drôle de look. C’est le seul défaut de ce casque.

Conclusion



Ce casque est vraiment sympa, léger avec un bon son, il est parfaitement adapté à une utilisation avec la Nintendo Switch en mode nomade. Il est également équipé d’un micro orientable qui nous permet de l’utiliser avec des applications vocales : Nintendo Switch Online, Discord, etc. Le son du micro est bon et très correct pour un prix d’environ 25€. Le seul bémol vient de l’encombrement de celui-ci qui n’est pas vraiment fait pour être transporté. Mais pour 25€, ce casque gaming est vraiment sympa il vous permettra d’avoir, par exemple, des transports en voiture dans le calme sans devoir hurler « baisse le son » toutes les 5 minutes.