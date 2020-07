Bilan mi-2020: Animal Crossing premier dans 7 pays d’Europe

Animal Crossing : New Horizons, The Last of Us : Part 2, et FIFA 20 ont été en tête des classements dans plusieurs pays européens au cours du premier semestre de l’année.

C’est ce qui ressort d’une enquête spéciale de GfK portant sur les ventes physiques dans 19 pays européens et au Brésil. Animal Crossing et FIFA 20 ont été les meilleures ventes pour le premier semestre 2020 dans sept pays chacun, Animal Crossing étant en tête du classement en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni, et FIFA 20 en tête du classement au Danemark, en Italie, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Russie et en Espagne. The Last of Us : Part 2 est en tête des classements dans trois pays : République tchèque, Slovaquie et Suède, mais il a également été la deuxième meilleure vente au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne et en Italie. Grand Theft Auto 5 a été la meilleure vente en Hongrie pour le premier semestre de l’année, et Minecraft en Finlande. Parmi les autres jeux qui sont apparus dans les trois premiers, on peut citer Mario Kart 8 Deluxe (n°2 en Autriche et en Suisse), NHL 20 (n°3 en République tchèque et en Slovaquie) et Forza Horizon 4 (n°3 en Hongrie).

Les données de GfK couvrent également le Brésil, où The Last of Us Part 2 est la meilleure vente, eFootball Pro Evolution Soccer 2020 est n°2, et FIFA 20 est n°3.