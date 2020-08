Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en août 2020

Captain Tsubasa : Rise of New Champions

L’été est bine là, dehors avec la chaleur comme sur la console hybride de Nintendo et après un mois plutôt riche en sorties, le mois d’août le sera apparemment autant.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en août 2020, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (28 aout)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est un jeu de foot révolutionnaire qui retranscrit l’action palpitante et les tirs surpuissants qui ont rendu le manga si célèbre. Grâce à ses graphismes fidèles à l’anime, son gameplay accessible et ses nombreux modes de jeu, les passionnés de foot ne passeront pas une seconde sur le banc !

CONSTRUIS TON ONZE DE RÊVE : crée tes personnages avec de nouveaux talents et compétences et bâtis ta dream team !

MODE 4 JOUEURS : découvre qui est le meilleur parmi tes amis en organisant des duels hors ligne jusqu’à 4 !

EN LIGNE : affronte des adversaires en ligne pour obtenir trophées et récompenses !

DEUX MODES HISTOIRE : revis les événements du manga ou fais ton entrée dans le monde de capitaine Tsubasa !

GRAPHISMES : découvre le tout dernier jeu Captain Tsubasa avec un rendu fidèle à l’anime et des effets réalistes !

ACTIONS : maîtrise des commandes simples pour effectuer des techniques incroyables et marquer des buts à une vitesse ahurissante !

UN GAMEPLAY UNIQUE DANS LES JEUX DE FOOT : chaque joueur possède une jauge d’énergie, des compétences et des techniques spéciales qui le rendent unique !

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition (27 aout)

Quinze ans après son lancement, le RPG coopératif d’action FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES sort sur Nintendo Switch en version remasterisée. Avec un tout nouveau mode multijoueur en ligne, vous pourrez partir à l’aventure avec vos amis, mais cette fois sans câble de connexion ! De plus, les donjons renferment de nouvelles zones que les fans de la première heure apprécieront d’explorer.

Windbound (28 aout)



Un nouveau jour se lève sur les îles interdites. Incarnez Kara, bien décidée à retrouver le chemin qui la ramènera après de sa tribu, dans une odyssée extraordinaire qui la conduira vers l’inconnu. Les îles sont animées par de la magie et par des enchantements qui racontent leurs origines et révèlent le véritable rôle de Kara. Chaque artefact qu’elle déterrera révélera un nouvel indice sur son passé. Observez l’évolution de Kara en matière de survie tandis qu’elle récupère des ressources et gagne en compétences pour mieux crafter. Créez-lui le navire de mer ultime ainsi que des armes et des tenues puissantes. Menez Kara à sa destinée, guidez-la à travers de féroces combats sur la terre et en mer et faites d’elle une guerrière endurcie. Elle devra affronter des tempêtes comme elle n’en n’a jamais vues, ce qui la forcera à traverser les eaux dangereuses et donc à faire face à un présence mystique qui se trouve sous la mer. Pour la tribu de Kara, les exploits de ses ancêtres sont légendaires. Chasseurs, pêcheurs, guerriers, poètes et philosophes, leurs histoires témoignent tous d’un peuple qui vivait en parfaite harmonie avec la nature et nageait dans les eaux profondes en compagnie des dieux. Bien que nous ne sachions pas ce qui a causé leur perte, leur héritage se perpétue dans ces artefacts que l’on retrouve encore aujourd’hui.

A propos de l’histoire :

Les îles interdites vous appellent, découvrez leurs secrets. Seule naufragée sur une île inexplorée, découvrez, apprenez et naviguez à travers les terres et les mers agitées afin de rester en vie. Incarnez Kara, une guerrière prise au piège en pleine mer par une tempête féroce et qui finit par dériver loin de sa tribu. Tombé de votre bateau et à la merci des eaux tourmentées, vous êtes rejeté au large d’un mystérieux paradis; des îles oubliées. Sans bateau, sans nourriture ni outils, vous devrez compter sur votre volonté et vos aptitudes à la survie afin de découvrir les ressources de cette île magnifique et riche. Craftez des outils et des armes afin de chasser et de vous défendre contre la sauvagerie de la nature elle-même ainsi que ses fantastiques créatures. Alors que vous explorerez d’autres îles et en visiterez leurs ruines, les secrets du passé seront révélés. Résolvez ces mystères et vous pourrez bien trouver plus que juste votre chemin jusqu’à chez vous…

Les caractéristiques du jeu :

Découvrez les secrets cachés : Embarquez dans un voyage personnel et découvrez l’histoire des îles idylliques interdites, chacune détient la clé pour accéder à de mystérieuses et d’inattendues révélations.

Explorez plus loin que ce que les yeux peuvent voir : Dirigez-vous vers l’horizon, avancez à travers les îles, chacune avec sa propre faune et flore, ses paysages et ses challenges que vous devrez affronter.

Vivez de ce que la nature vous offre : Parcourez les chemins sauvages des îles en quête de ressources que vous pourrez utiliser pour crafter des outils et des armes qui vous permettront de chasser mais aussi d’améliorer votre bateau. Lorsque les ressources se font rares c’est qu’il est temps de mettre les voiles.

Construisez le bateau parfait : Votre bateau sera votre compagnon clé lors de cette aventure, fabriquez minutieusement votre propre voilier personnalisable pour affronter les eaux et naviguer d’une île à l’autre. Designez votre bateau afin d’affronter des vents violents, de monstrueuses vagues et des créatures mortelles venues tout droit des profondeurs.

Nexomon: Extinction (28 aout)

Nexomon: Extinction est un retour aux jeux classiques de capture de monstres avec une toute nouvelle histoire, des personnages extravagants et plus de 300 Nexomon uniques à attraper et dresser. Le monde est au bord de l’extinction alors que le puissant tyran Nexomon cherche à asseoir sa domination sur les humains et les monstres. Rejoignez la guilde des dresseurs et embarquez pour un voyage épique afin de rétablir l’équilibre avant que tout espoir soit perdu… Commencez votre voyage – Abandonnez l’orphelinat où vous avez grandi, choisissez votre premier Nexomon et commencez votre vie de dressage. Explorez un monde empli de Nexomon – Attrapez et dressez plus de 300 nouveaux Nexomon de onze types élémentaires qui possèdent de puissantes évolutions. Participez au combat – Les Nexomon Tyran rôdent et la guilde des dresseurs est à bout de souffle, serez-vous capable de changer le cours de la bataille ? Affrontez dresseurs et tyrans – Progressez et mesurez-vous à des adversaires ambitieux et de dangereux ennemis dans des combats au tour par tour magnifiquement animés. Découvrez des régions variées – Des déserts arides à la toundra gelée, parcourez des environnements gorgés de défis et gérez leurs impacts sur vos Nexomon. Plongez dans le monde de Nexomon – Découvrez des secrets, trouvez des quêtes secondaires et rencontrez toute une série de personnages extravagants. Entraînez-vous pour atteindre le sommet – La difficulté dynamique rendra le monde qui vous entoure de plus en plus exigeant à mesure que vous progressez et même les dresseurs déjà vaincus réapparaîtront, plus forts et prêts à combattre de plus belle !

Skully (4 aout)

Sur une mystérieuse île perdue, un crâne s’échoue sur le rivage avant d’être éveillé par une divinité énigmatique. L’être réanimé, baptisé Skully, doit intervenir dans une guerre entre les trois frères et sœurs de la divinité, qui met en péril l’île où ils résident. Le destin a donné à Skully une deuxième « vie » et ses aventures lui feront traverser un étrange paradis tandis qu’il tente de mettre fin au conflit qui fait rage sur l’île.

Caractéristiques principales

Sautillez et roulez vers la victoire. Incarnez Skully, un crâne ranimé par une argile magique, et évitez les obstacles sur l’île.

Adaptez-vous à votre environnement. Adoptez trois formes distinctes pour surmonter des défis et vaincre des ennemis.

Parcourez une île mystérieuse. Roulez à travers 18 niveaux différents dans 7 écosystèmes distincts, tous dotés de dangers uniques.

Découvrez un récit captivant. Dialogues et scènes cinématiques donnent vie aux habitants de l’île et à l’univers enchanteur de Skully !

No Straight Roads (25 aout)

Créé par Wan Hazmer, lead game designer de Final Fantasy XV, et Daim Dziauddin, concept artist sur Street Fighter V, No Straight Roads est un jeu d’action et d’aventure qui fusionne des combats rythmés à un monde décalé, le tout sur une bande-son originale de folie.

Le jeu oppose deux membres d’un groupe de rock indépendant passionnés, Mayday et Zuke, contre l’empire de la musique électronique de No Straight Roads, dont le monopole sur Vinyl City étouffe l’expression d’autres genres musicaux. Explorez des quartiers éclectiques, affrontez des boss colossaux et menez la révolution musicale pour découvrir les mauvaises intentions de NSR et sauvez Vinyl City de la corruption !

Giraffe and Annika (28 aout)