Fly Punch Boom ! (Nintendo Switch) – Le test

Avec un titre pareil, seulement deux cas de figure s’offrent à nous : soit les développeurs sont des enfants de 5 ans ayant trop abusé de boissons gazeuses, soit ils étaient sûrs de leur coup. Alors, à quelle catégorie appartiennent les petits gars du studio indépendant Jollypunch Game ? C’est ce que nous allons découvrir avec ce test.

« La première règle du Fight Club est : il est interdit de parler du Fight Club »

Fly Punch Boom ! est un titre qui mélange plusieurs genres puisque nous pouvons y retrouver du jeu de combat aérien qui devrait ravir les fans de Dragon Ball et des QTE. Loin d’être un mélange infâme de ce qu’il y a de mieux dans chaque genre, Jollypunch Game a su concocter sa propre recette afin de faire de son jeu un des plus novateurs du marché.

En ce qui concerne le scénario, le joueur est immédiatement plongé dans l’action : nous incarnons des punchies (êtres immortels et asexués) dont l’unique leitmotiv est de se battre en permanence. De ces combats résultent la naissance de galaxies ou de nouveaux punchies, rien que cela !

Pour se battre, votre personnage devra voler vers l’adversaire afin de l’envoyer hors de la zone de combat. Et pour éviter d’être éjecté, il faudra réaliser un QTE qui correspond au fait d’appuyer sur certaines touches au bon moment quand cela est indiqué à l’écran.

« Cinquième règle : un seul combat à la fois, messieurs. »

Il est possible d’effectuer deux types d’attaques en cours de partie : Les attaques directes qui permettent d’assener divers coups ou prises, et les attaques QTE.

Ce sont ces dernières qui rajoutent du piment au jeu, car elles se basent sur un système triangulaire bien connu des joueurs de RPG. En effet, au moment où cette attaque se déclenche, le joueur doit choisir parmi trois actions (attaque, contre ou prise) et le résultat du tour est donc en fonction du choix des deux combattants puisque l’attaque est plus forte que la prise, la prise est plus forte que le contre et le contre est plus fort que l’attaque.

La puissance des coups est déterminée en fonction d’une jauge affichée à l’écran. Si les deux joueurs choisissent la même action avec des jauges de puissances remplies à l’identique, le tour se termine alors par un matraquage frénétique du bouton Y afin de déterminer qui assénera un coup à l’autre et réduira sa barre de vie.

Ce titre est nerveux et nécessite une attention de tous les instants. Cela se traduit entre autre lors de l’utilisation du contre car il faudra réaliser un QTE dans les règles de l’art sous peine de voir l’adversaire s’enfuir.

Les actions sont donc nombreuses, et tout cela afin d’être le dernier sur le ring sans en avoir été éjecté. Rajoutez à cela des fatalités ainsi que des coups spéciaux pour chaque punchie utilisable lorsque le joueur a récupéré deux orbes qui apparaissent de manière aléatoire sur la cartes, un décor qui peut être utilisé de différentes manières. Vous avez ainsi un titre particulièrement complet et riche, mais qui se prend malgré tout parfaitement et intuitivement en main grâce à un court tutoriel.

« Septième règle : les combats continueront aussi longtemps que nécessaire. »

L’aventure en solo est fun et avec une bonne durée de vie sans jamais nous faire tomber dans l’ennui. Mais la vraie force du jeu est de pouvoir jouer en 2 en ligne ou à 4 en local. Certes la lisibilité en prend un coup, mais les batailles de QTE endiablées entre potes valent le détour !

L’univers graphique du jeu est clairement lui aussi un énorme point fort ! Les 5 arènes tout en 2D avec un style cartoon complètement barré marquent les esprits et créent un environnement parfait pour les 10 punchies aux styles attachants et aux noms loufoques. Et il est appréciable qu’ils ne servent pas juste de décors de fond, car ils peuvent être mis à contribution au cours des combats ou des fatalités. Le tout est accompagné par une bande son dynamique mais malheureusement pauvre en bruitages.