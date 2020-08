Un nouveau journal des développeurs pour Immortal Realms: Vampire Wars !

L’éditeur Kalypso Media et le développeur Palindrome Interactive ont annoncé aujourd’hui que la mise à jour « Moroia » pour Immortal Realms: Vampire Wars est désormais disponible pour les joueurs de la bêta. La mise à jour ajoute la troisième et dernière campagne avant sa sortie officielle, le 28 août .

La campagne Moroia relate l’histoire du mystérieux clan Moroia, permettant au joueur d’explorer les plaines glacées d’Esain et de s’y battre pour en apprendre plus sur le passé sanglant et sordide du clan.

Le quatrième et dernier journal des développeurs filmé chez Palindrome Interactive est maintenant disponible. Il offre une plongée dans l’histoire du jeu, donne des informations sur les inspirations narratives de l’équipe et revient sur les guerres sanglantes qui déchirent les trois clans de vampires du jeu. Un article supplémentaire écrit par le producteur Atle Fägersten concernant l’histoire du jeu et ses inspirations est disponible sur le blog PlayStation .

Si vous avez raté les précédentes journaux des développeurs d’Immortal Realms: Vampire Wars, vous pouvez les retrouver ici :

Partie I – Introduction à Immortal Realms: Vampire Wars

Partie II – La jouabilité et les systèmes d’Immortal Realms: Vampire Wars

Partie III – L’histoire et les inspirations d’Immortal Realms: Vampire Wars

Immortal Realms: Vampire Wars sortira le 28 août sur PC Windows, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Immortal Realms : Vampire Wars est un jeu de stratégie captivant qui se déroule dans un sombre univers de vampires en plein tourment. Plongez dans un monde mythique plein d’horreur et de légendes, et lancez-vous dans une épopée gothique captivante mêlée d’une expérience de jeu stimulante. Pour rappel, il sortira le 28 août sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Caractéristiques principales :