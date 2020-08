Nintendo prépare de nouvelles promotions sur l’eShop Switch ce jeudi

Nintendo a annoncé son intention d’organiser une nouvelle vague de promotion “Share The Fun” sur le Nintendo Switch cette semaine.

Actuellement confirmée pour l’Europe uniquement, les promotions cibleront les titres multijoueurs disponibles sur Nintendo Switch. Le coup d’envoi sera donné ce jeudi et les titres bénéficieront d’une remise pouvant aller jusqu’à 75 %. Nous ferons en sorte de ressortir les meilleures offres une fois qu’elles seront en direct le jeudi.

Save up to 75% on select multiplayer #NintendoSwitch games in our Share the Fun #eShop Sale, starting this Thursday at 15:00 CEST! pic.twitter.com/XS7IA6Rk9L

