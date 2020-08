Le jeu de survival horror Monstrum sera disponible en magasin le 25 septembre sur Nintendo Switch

Rotterdam, Pays-Bas – 25 août 2020 – SOEDESCO® vient d’annoncer la sortie de l’édition physique de Monstrum sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et Xbox One le 25 septembre 2020. Le jeu, dont la version numérique est sortie sur consoles le 22 mai de cette année, ravira les amateurs de survival horror qui aiment jouer à cache-cache avec les monstres.

Un cargo cauchemardesque

L’action se déroule à bord d’un navire abandonné : tentez d’échapper aux monstres terrifiants qui vous pourchassent dans un cadre sinistre qui mettra vos nerfs à rude épreuve. Avec ses sols fissurés, ses couloirs brumeux et ses salles effroyablement dépourvues de vie, ce vieux navire n’a rien de plaisant. Les joueurs doivent fouiller le navire à la recherche d’indices et d’outils pour planifier leur fuite. Toutefois, la génération procédurale des niveaux apporte un peu de variété. Les pièces et les objets changent de place et vous ne savez jamais lequel des 3 monstres aléatoires vous allez affronter. Trouver les objets nécessaires pour quitter le navire devient alors un véritable calvaire.

À propos de Monstrum

Échoué sur un navire abandonné, vous vous retrouvez traqué par l’un des terrifiants prédateurs de Monstrum et vous tentez à tout prix de lui échapper. La mort est permanente. Dans Monstrum, si vous mourez, vous devez tout recommencer. Chacun d’eux ayant sa propre stratégie, ses propres capacités et faiblesses, vous devez faire preuve d’intelligence pour déjouer votre poursuivant dans l’environnement du navire généré procéduralement. Survivrez-vous à Monstrum ?

Caractéristiques :

● Survivez dans un nouvel environnement et à un nouveau monstre à chaque partie

● Utilisez ce que vous trouvez pour tromper les monstres et vous échapper du navire

● Cachez-vous, détournez leur attention et courez, mais faites attention aux nombreux pièges

● Essayez de rester en vie ou recommencez tout depuis le début