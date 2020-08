Le RPG Battle Hunters annoncé sur Nintendo Switch

Explorez, combattez et amassez des butins dans cette aventure fantastique signée Phase Two.

Melbourne, Australie – 25 août 2020 – Phase Two, développeur indépendant, a annoncé aujourd’hui que Battle Hunters, son RPG de gestion d’escouade se déroulant dans un univers heroic fantasy et proposant des combats tactiques innovants, sortira en octobre sur PC et Nintendo Switch .

Le royaume est en danger ! Le plus vieux et le plus sage des magiciens se dresse seul contre une menace inconnue pour tenter de le protéger. Il est notre dernier espoir. Les joueurs prendront la tête d’une équipe de trois courageux aventuriers, qui plongera tête baissée dans des donjons, des grottes, des forêts et des marécages, en réponse à l’appel à l’aide du vieux magicien.

Une grande diversité de créatures et d’adversaires belliqueux tenteront de vous barrer la route, bien décidés à anéantir votre groupe tandis qu’il traversera les différentes régions du royaume. Heureusement, de puissants héros seront aussi prêts à vous prêter main-forte contre les forces du mal. Votre quête vous entraînera des confins de la Grande Forêt, qui abrite des gobelins sournois et des trolls gigantesques, jusqu’aux Falaises de la Désolation, où vivent de féroces gargouilles et des golems impitoyables.

Battle Hunters offre un système de combat unique et intuitif qui combine la gestion stratégique de vos héros et des actions aussi bien au tour par tour qu’en temps réel. Lors des phases de combat, certains personnages seront taillés pour attaquer au corps à corps, tandis que d’autres préféreront le faire à distance, selon le type d’armes équipé, tel que des épées, des bâtons magiques, des lames ou des boutefeux. Les héros peuvent être améliorés, échangés, mélangés et combinés pour élaborer le groupe idéal qui optimisera vos chances de réussite. Des coffres verrouillés et des tonneaux de nourriture seront là pour vous assurer des poches remplies d’or et un estomac toujours plein. Votre aventure sera bien évidemment ponctuée de mini-quêtes et d’objectifs secondaires qui viendront enrichir la trame principale.

Doté d’une approche stratégique, Battle Hunters invite les joueurs à former un groupe de trois aventuriers, parmi 28 personnages uniques rencontrés et recrutés tout au long de leur périple. Que vous soyez un Sorcier, un Barbare, un Roublard ou n’importe quel autre héros, chacun d’eux possède ses propres techniques et compétences de combat à améliorer au fil de votre progression. Qui dit différents héros dit différentes forces et faiblesses, et face aux innombrables ennemis qui vous attendent vous devrez choisir la bonne combinaison de héros pour faire face à chaque situation et vous assurer la victoire.

À propos de Phase Two Games

Forts de leurs débuts chez Beam Software à travailler sur des jeux PC comme « Krush, Kill and Destroy », en passant par l’adaptation du premier « Sims » sur iPhone pour EA, suivi plus tard de franchises ambitieuses comme « Need for Speed » et « DeadSpace » sur smartphone et tablette, Dan et Toby possèdent tous deux une longue histoire dans la création de jeux et la gestion d’IP majeures. Chez Phase Two Games, nous sommes déterminés à produire des expériences vidéoludiques de qualité aux côtés de notre petite équipe talentueuse. Nous avons volontairement pris nos distances avec la production de grosses franchises pour suivre une voie de développement plus traditionnelle, afin que nos jeux ne subissent aucune influence dans le processus créatif. Nous aimons nos jeux et espérons que vous apprécierez y jouer.