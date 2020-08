Gollum partira à la recherche de son précieux aussi sur Nintendo Switch

Alors que beaucoup attendent (réclament?) un Nintendo Direct, nous avons tout de même de droit à quelques annonces plus ou moins surprises de jeux à venir sur Nintendo Switch. Le dernier en date n’est autre que The Lord of the Rings : Gollum…

Le titre de Daedalic Entertainment, nous proposera d’incarner ce bon vieux Sméagol/Gollum dans un jeu d’Action/Aventure où les mécaniques du jeu seront centrées sur sa double personnalité.

Vous l’aurez donc compris, The Lord of the Rings : Gollum est désormais attendu en 2021 sur Nintendo Switch, en plus des versions PC, Xbox One/Series, et PS4/5.

Histoire de vous faire patienter, je vous propose de découvrir le teaser du jeu ainsi qu’une vidéo présentant un peu de gameplay du titre. Enjoy !