33 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Et on commence cette semaine avec un jeu déjà disponible, The Last Campfire, qui est sorti juste après le dernier Nintendo Direct, sortie surprise à $14.99.

Annoncé cet été sur Sky : Children of the Light, sortira finalement sur Switch au cours de l’année 2021, sans précision supplémentaire.

En tant que petit studio indépendant, il a été difficile de réaliser autant de sorties consécutives. En raison du ralentissement à distance pendant le coronavirus, et de notre priorité absolue de protéger la santé de notre équipe, nous repoussons la sortie de Sky sur Nintendo Switch de quelques mois jusqu’en 2021.

Une aventure-sociale révolutionnaire qui vous réchauffera le cœur proposé par les créateurs de Journey (récompensé aux Awards 2013) et de Flower (grandement acclamé par la critique). Bienvenue dans le monde enchanteur de Sky, un royaume magnifiquement animé qui n’attends qu’à être exploré par vous et vos proches. Dans Sky, nous commençons dans la peau de l’Enfant de la Lumière, notre but étant d’apporter l’espoir dans les contrées dévastées et renvoyer les étoiles dans leurs constellation.

Je vous propose la box de Kaze and the Wild Masks sur Nintendo Switch qui arrive en 2020.

Dans Kaze and the Wild Masks, vous traversez les Îles de cristal dans un style classique des années 90. Incarnez Kaze et sauvez son ami Hogo d’une malédiction qui répand le chaos à travers les îles. Affrontez des légumes enragés en invoquant les pouvoirs des masques sauvages. Bondissez férocement comme un tigre, envolez-vous dans le ciel comme un aigle, sprintez furieusement comme un lézard et dominez la mer comme un requin.

Focus Home Interactive annonce la sortie de Warhammer: Age of Sigmar Storm Ground sur Nintendo Switch début 2021.

Prenez le commandement des plus grandes factions de Warhammer Age of Sigmar, un univers fantasy sombre, où les chevaliers immortels partent combattre pour éradiquer la Mort à dos de dragons célestes. Voici Storm Ground, un monde de légendes, de héros, de créatures infernales et de batailles épiques. Menez votre armée entièrement personnalisable dans des batailles spectaculaires au tour par tour, aussi stratégiques que dynamiques. La victoire vous permet de recruter, collectionner et améliorer de nouvelles unités ainsi que de puissants équipements, et de déverrouiller des capacités dévastatrices. Explorez toutes les branches de la campagne non-linéaire de Storm Ground. Surmontez de nouveaux défis à chaque partie pour obtenir de nouvelles unités et équipements. Constituez votre armée légendaire et défiez d’autres joueurs dans des duels épiques en ligne.

La première adaptation en jeu vidéo de l’univers épique de Warhammer Age of Sigmar

Des batailles tactiques nerveuses et spectaculaires

Débloquez, collectez et améliorez des dizaines d’unités, équipements et compétences

Jouez en solo ou en ligne dans des affrontement épiques en 1vs1

Monster Harvest, mélange de Pokémon et de Harvest Moon, est annoncé sur Nintendo Switch.

La nouvelle vidéo bande-annonce de Gamedec qui sort l’année prochaine sur la console hybride de Nintendo.

Gamedec est un RPG isométrique cyberpunk en solo et sans combat. Vous y incarnez un détective qui résout des crimes dans des mondes virtuels. Faites usage de votre bon sens pour recueillir des informations de la part de vos témoins et de vos suspects, ne vous laissez pas tromper, sauvez des vies, et enquêtez sur les relations extraordinaires entre les mondes virtuels et leurs habitants. Le jeu s’adapte continuellement à vos choix sans jamais vous juger : vos choix vous définissent. Bienvenue dans la Varsovie du XXIIe siècle. La technologie du futur est si avancée que le « réel » est un concept relatif, tandis que la « vie » et la « mort » se déclinent en de nombreuses définitions. Les mondes virtuels nourrissent des problèmes bien réels de la nature humaine : luxure, paresse, envie et orgueil. Les habitants de ces mondes virtuels ont besoin de spécialistes : les Gamedecs, des détectives privés qui ont une certaine expérience de ces mondes et qui travaillent pour découvrir et exploiter des mécanismes cachés dans ces réalités moyennant une commission de leurs clients. Vous êtes l’un d’eux. Vous êtes un Gamedec. En se concentrant sur le développement du personnage à travers les prises de décision, Gamedec s’inspire des jeux de rôle sur table. Obtenez des aptitudes et créez votre boîte à professions unique afin de mener des enquêtes à votre manière. Découvrez les relations extraordinaires entre les mondes virtuels et leurs habitants grâce aux informations recueillies dans le codex. À l’instar des jeux de rôle sur table classiques, vous avez la liberté d’approcher les situations selon divers angles et n’êtes pas forcé à une solution unique : les décisions n’appartiennent qu’à vous.

Nouveau trailer aussi pour Blade Assault, toujours sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Après la guerre dévastatrice de la pierre rouge, le monde est divisé en trois régions: le mutant infesté de terres extérieures, l’Undercity où les gens ont fui pour se réfugier contre les mutants, et la ville céleste Esperanza où les riches et puissants règnent sur le monde. Combattez les militaires corrompus d’Esperanza dans le cadre de la force de résistance de l’Undercity. Amenez les corrompus en justice en devenant plus forts et en combattant aux côtés de vos fidèles camarades.

Spellbreak est un nouveau RPG battle royale avec des combats magiques sensationnels. Utilisez des combinaisons de sorts spectaculaires et concevez des stratégies gagnantes pour survivre. il sortira le 3 septembre.

Dear Villagers, Flying Oak Games, et E-Studio annoncent la date de sortie de ScourgeBringer sur Nintendo Switch pour le 21 octobre.

Annoncé pour 2022, Sonzai sortira sur Nintendo Switch.

Lui aussi annoncé pour 2022, Ova Magica sortira lui aussi sur Nintendo Switch.

Pendant la version japonaise du Nintendo Direct Mini : Partner Showcase de cette semaine, l’éditeur Game Addict et le développeur Land Ho ont annoncé Derby Stallion sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour cet hiver au Japon.

Perfect Traffic Simulator sortira sur la Nintendo Switch le 3 septembre et en précommande à un prix de 9.99€.

BallzOut sera disponible dans la journée de demain sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch pour 2.19€.

Simple, compétitif, et absolument des charges de plaisir, BallzOut est le jeu ball flinging / smashing que vous attendiez. C’est un peu comme lawn bowls, un peu comme air hockey et un peu comme un non-sens absolu. Prenez-le à tour de rôle pour rouler votre Ballz dans la zone de notation – placez-vous tactiquement votre Ballz dans une zone que votre adversaire ne peut pas atteindre ou tenter de briser leur Ballz hors de la zone de notation.

Fantasy Tower Defense sortira le 4 septembre au prix de 4.99€.

Dépêchez-vous ! Retournez à votre château avant les ennemis et défendez-le lors de la bataille finale ! Personnalisez vos tactiques pour les ennemis que vous rencontrez grâce à différentes tours, compétences spéciales et troupes.

The Cost of Recovery sortira le 2021.

Hotshot Racing sortira le 17 septembre pour $19.99 / £15.99 / €19.99.

Hotshot Racing est un jeu de course arcade ultra-rapide qui mélange la gestion du drift, des visuels rétro et une incroyable sensation de vitesse pour une expérience de conduite enivrante. Seize circuits remplis de virages et de lignes droites pour des courses ultra-rapides. Admirez la côte, la jungle, les Alpes et le désert de Las Vegas : chaque circuit est modelé avec des couleurs vives et un ciel bleu à perte de vue. Les modes Contre-la-montre et Grand Prix s’adressent à ceux qui aiment les courses classiques, et les modes “Gendarmes et voleurs ” et “Conduire ou mourir” offrent de nouvelles façons de jouer. Chaque mode est disponible en solo, en écran partagé à quatre joueurs et huit joueurs en ligne. Le mode Contre-la-montre est réservé au solo. Les modes solo tournent à 60 FPS pour une sensation de vitesse inégalée. Battez des records de tours pour monter dans les classements en ligne ou téléchargez des tours fantômes pour suivre la trajectoire des meilleurs.

Clunky Hero sortira l’année prochaine sur l’eShop.

Carto sortira le 27 octobre sur Nintendo Switch.

BADA Space Station sortira sur Nintendo Switch en 2021.

KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Kazuma’s Jump Out Adventure! sortira le 24 septembre au Japon.

Iris.Fall sortira le 15 septembre sur Nintendo Switch pour $14.99. Une version physique est aussi prévue, pour plus tard.

Nouveau trailer pour Death Crown qui sortira en novembre prochain.

Death Crown est un jeu minimaliste de stratégie en temps réel dans un style 1bit où vous jouez la Mort elle-même, commandant ses légions de la mort et punissant le Royaume de l’Humanité pour son orgueil. À la fin de la guerre millénaire, lorsque tous les cimetières débordaient de corps des défunts, arriva celui qui se nommait le Roi. Grâce à sa volonté inflexible, le Roi réussissa à soumettre et unifier toutes les terres. Le Royaume est apparu, et l’ère de l’Humanité débuta. Le Roi dirigeait avec sagesse et équité, mais son temps sur ces terres s’était écoulé : la Mort elle-même vint pour lui. Mais la volonté du Roi fut telle qu’il contesta la Mort. Il devint si fier qu’il en humilia la Mort elle-même. L’idée d’un pouvoir écrasant et de l’immortalité ne quittait pas son esprit. Le Roi réalisa que ce pouvoir sur le vivant n’était pas assez pour lui. Le Roi décida de récupérer le puissant artefact nommé la Death Crown. C’est ainsi que commença la Guerre de la Death Crown.

Death and Taxes sortira sur Nintendo Switch le 10 septembre pour $12.99.

Ikenfell sortira le 8 octobre sur Nintendo Switch.

Gibbous – A Cthulhu Adventure sortira sur Nintendo Switch le 28 octobre, uniquement sur l’eShop.

Des adeptes dérangés. Cthulhu. Un chat qui parle. Gibbous vous emmène dans une aventure traditionnellement animée et peinte à la main. Explorez un monde inspiré des œuvres de Lovecraft. Une aventure comique d’horreur cosmique créée en Transylvanie. Darkham, avec ses toits en mansarde tordus, ses allées sombres et un passé enveloppé de mystère, n’a jamais été une ville accueillante, mais de nos jours ? Des adeptes barjos apparaissent partout et le Nécronomicon, le livre le plus maléfique, fait de nouveau parler de lui. Le détective Don R. Ketype est sur la trace du mystérieux livre maléfique, mais Buzz Kerwan, un bibliothécaire qui ne se doute de rien, tombe dessus par hasard et transforme accidentellement son chat, Kitteh, en une véritable abomination parlante. Être humanisé ? Quel déclassement. Gibbous est un jeu comique d’horreur cosmique, une aventure moderne inspirée de classiques avec de l’art HD magnifique, de l’animation traditionnelle détaillée et une histoire longue qui fera voyager les trois protagonistes partout dans le monde et les obligeront à faire face à des abominations à la fois cosmiques et crées par l’homme, au vaudou et à des Choses Qui Ne Devraient Pas Être. D’un pays lovecraftien à la Transylvanie, lançez-vous dans une quête pour faire arrêter de parler un chat très cynique.

Alpaca Ball: Allstars soritra le 15 octobre sur Nintendo Switch.

Le football avec les alpagas ! Gagnez la coupe dans ce jeu de party hilarant et chaotique basé sur la physique. Jouez avec un maximum de 8 joueurs en mode contre, ou affrontez le mode carrière en solo ou en co-op à 2 joueurs ! Faites vos Peru-ves sur le Picchu et gagnez ces Machus ! Et c’est un BUUUUUUUUUUUUT ! Jouez au jeu de football le plus dingue avec les alpagas les plus pelucheux qui font le tour du monde. Gagnez la coupe avec un maximum de 8 joueurs ou affrontez le mode carrière en solo ou en mode coopératif à 2 joueurs ! Un jeu basé sur la physique pour des résultats imprévisibles et hilarants ! Profitez d’un multijoueur local frénétique avec jusqu’à 8 autres personnes ou jouez online avec vos amis via Steam Remote Play (ils n’ont même pas besoin de posséder le jeu) ! Emmène ton alpaga à la gloire en mode Carrière en solo, ou partage le prestige dans une coopérative locale à deux joueurs ! Des terrains de jeu vivants inspirés de lieux célèbres comme le Machu Picchu sud-américain !

Smalland sortira sur Nintendo Switch l’année prochaine.

Lui aussi prévu pour 2021, Alaloth – Champions of The Four Kingdoms arrivera sur l’eShop de la console hybride de Nintendo.

Stone of Madness est aussi un jeu prévu sur Nintendo Switch pour 2021.

Autre annonce de la Gamescom, Conarium arrivera sur Nintendo Switch.

Toujours pour 2021, voici Bushiden qui devrait voir le bout du jour en été.

Nevaeh est annoncé pour le mois de septembre, le 17.

Et on termine avec Ring of Pain qui sortira le 15 octobre.