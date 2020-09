Hunting Simulator 2 est dans le viseur de PETA

L’association demande à l’entreprise française de jeux vidéo Nacon de remplacer la mission de chasse par un concours de photographie animalière

Paris – Aujourd’hui PETA a envoyé une lettre aux créateurs du jeu vidéo Hunting Simulator 2 pour demander à ce que le jeu devienne une chasse à l’image, où le but serait de réaliser la meilleure photo animalière qui soit.

« Les animaux victimes de la chasse souffrent assez dans la vraie vie – nul besoin que ce passe-temps sanguinaire soit reproduit et promu à l’écran, » déclare Marie-Morgane Jeanneau, porte-parole de PETA. « Nous appelons Nacon à cesser de promouvoir l’activité sadique qu’est la chasse en transformant les joueurs de Hunting Simulator 2 en chasseurs d’image, troquant leurs fusils pour des Canons. »

Dans sa lettre, l’association explique que lors de parties de chasse, des animaux doux, sensibles et intelligents tels que des cerfs, renards, blaireaux, faisans et sangliers sont traqués, persécutés, blessés par balle, déterrés, acculés et violemment tirés hors de leurs terriers, poursuivis jusqu’à épuisement puis déchiquetés avant d’être abattus à l’arme blanche ou au fusil. D’innombrables victimes sont également élevés en captivité spécifiquement pour être relâchés et servir de cible facile à des gens dénués d’empathie.

« Faire du jeu un concours de photographie animalière montrerait que Nacon est branché sur la réalité de notre époque, où la plupart des gens sont entièrement opposés à la cruauté envers les animaux, qu’elle soit virtuelle ou non, » termine PETA dans son courrier à la société, l’appelant à s’engager à ne pas soutenir la souffrance des animaux.

PETA, dont la devise dit notamment que « les animaux ne nous appartiennent pas et [que] nous n’avons pas à les utiliser pour nos divertissements », rappelle que la chasse fait aussi des victimes humaines : au cours des 20 dernières années, ce sont plus de 410 personnes qui ont été tuées par des chasseurs, selon les chiffres de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Le texte complet de la lettre de PETA adressée au Président-directeur général de Nacon, Alain Falc, est disponible ci-dessous. PETA s’oppose au spécisme, idéologie qui postule une prétendue supériorité de l’humain sur les autres espèces. Pour plus d’informations, rendez-vous sur PETAFrance.com.