OkunoKA Madness est disponible sur Nintendo Switch

Le 8 septembre 2020, Milan – Ignition Publishing et le développeur italien Caracal Games sont fiers d’annoncer la sortie d’OkunoKA Madness dès maintenant sur consoles et PC.

Conçu à l’origine pour les speedrunners, OkunoKA Madness vous permet donc de jouer aussi vite que vous le souhaitez. Avec trois modes de speedrunning (tous les mondes, niveaux uniques ou sélection de niveaux personnalisés) testez vos réflexes et tentez de battre le chrono. Avec ses classements mondiaux et locaux, défiez vos amis pour battre vos meilleurs temps sur plus de 100 niveaux!

Avec un style visuel distinct dessiné à la main, OkunoKA Madness perpétue la recette détonante du speedrun ultra difficile et du platformer acrobatique. KA, la petite créature bleue partie sauver le monde des âmes reprend du service et devra (avec style et panache) venir à bout du mal absolu. Joueurs du dimanche, passez votre chemin. Débloquez une liste pharaonique de nouveaux personnages, tous dotés de capacités uniques, changez de style et jouez de nouvelles façons. Avec d’innombrables secrets, combats de boss insensés, tirez profit de l’immortalité de KA pour exécuter des acrobaties du tonnerre et sauver l’univers! La vitesse n’a pas de prix.

À propos de Ignition Publishing

Ignition Publishing est un éditeur de jeux vidéo qui attire les meilleurs profils de l’Accademia Italiana Videogiochi (AIV). L’ AIV forme des professionnels de l’industrie du jeu depuis 2004. Chaque année, les étudiants de cette académie italienne de premier plan soumettent leurs concepts à destination de leurs professeurs. Ignition Publishing prend en charge les plus prometteurs et les transforme en réalité, mettant son expérience technique, marketing et juridique au service des étudiants les plus brillants. Ignition Publishing démarre ainsi un cercle vertueux qui, en leur accordant également une part des revenus, guide les étudiants dans le monde du travail, en rendant leurs créations jouables sur ordinateurs et consoles, et en développant des produits portés par une structure solide et une vision innovante.

À propos de Caracal Games

Caracal Games est un studio indépendant fondé à Rome en 2015. Il emploie des professionnels expérimentés qui ont déjà travaillé directement ou indirectement dans l’industrie du jeu. Il dispose d’un département artistique venu du monde de l’animation 2D sur grand écran. Caracal a fait ses débuts en 2017 avec Downward, vendu à plus de 25000 exemplaires sur Steam. Le jeu a été développé par trois personnes et a non seulement connu un succès critique et commercial mais a été consacré lors des Italian Videogame Awards (le prix le plus prestigieux pour les jeux vidéo en Italie). OkunoKA est le second titre du studio qui est sorti sur Nintendo Switch. Le jeu est également un succès critique avec un Metascore de 80.