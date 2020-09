L’édition physique d’Adam’s Venture: Origins est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Adam’s Venture®: Origins a maintenant sa version numérique et physique sur Nintendo Switch

Rotterdam, Pays-Bas – 25 septembre 2020 – Adam’s Venture: Origins est disponible en version physique sur Nintendo Switch dès aujourd’hui, après le lancement de la version numérique en mai cette année. SOEDESCO® a dû reporter une partie de ses sorties physiques à cause de la crise de la COVID-19. Grâce au lancement de cette édition physique sur Nintendo Switch, les joueurs et joueuses du monde entier pourront désormais explorer Adam’s Venture: Origins. Ce jeu d’aventure non violent est précédemment sorti sur PlayStation 4®, Xbox One et Steam®. Une toute nouvelle trailer accompagne l’actualité aujourd’hui.

Dans Adam’s Venture: Origins, vous pourrez résoudre des énigmes complexes alors que des événements historiques et mythologiques tissent un récit de révélations, de tromperies et de rédemption. Balancez-vous entre les différents niveaux grâce au grappin. Evelyn, votre fidèle acolyte, vous assistera tout au long de l’aventure. Au cours de votre périple, vous parcourrez le globe et visiterez des lieux tels que Jérusalem, Oxford et même le mont du Temple.