Mettez le feu sur scène avec Let’s Sing presents Queen, maintenant disponible !

Ravenscourt et Voxler annoncent aujourd’hui que Let’s Sing presents Queen, l’épisode spécial consacré au légendaire groupe de rock Queen, est désormais disponible sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™, mais également en version dématérialisée sur Xbox One.

Emparez-vous de votre fidèle micro pour transformer vos soirées en véritable show ! Chantez en solo ou en compagnie de vos amis sur des modes de jeu envoutants retraçant le parcours du meilleur groupe de Rock et du légendaire Freddie Mercury. Laissez-vous emporter par les musiques emblématiques du groupe et maîtrisez leurs plus grands classiques tels que « Bohemian Rhapsody », « Bicycle Race » ou bien encore « We Will Rock You », « Another One Bites The Dust », « I Want To Break Free » et « We Are The Champions ». Avec 30 chansons incroyables et inoubliables du groupe mythique Queen, vous aurez du mal à lâcher le micro !

Prenez votre micro, choisissez votre chanson et enflammez la scène en solo ou entre amis. Si vous n’avez pas de microphone USB à portée de main, transformez votre smartphone en micro avec l’application Let’s Sing Microphone et prenez possession de la scène !

Modes de jeu :