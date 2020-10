505 Games ferme Lab Zero Games, le studio d’Indivisible et SkullGirls

Le 5 octobre 2015, la campagne de financement participatif pour le jeu Indivisible de Lab Zero Games et 505 Games était lancée. Deux mois plus tard, voilà qu’elle se concluait sur un succès de son objectif à 1,500,000$. Un budget ÉNORME si l’on compare à un titre tel que Pine dont l’objectif s’élevait à seulement 100,000€ (le premier ayant atteint 2,200,000 contre seulement 120,000 pour le second…).

Un écart qui pouvait se justifier par la présence aux animations du studio Trigger, fort de son succès sur Kill la Kill ; Titmouse inc., travaillant entre autre avec Disney et Netflix. Mais aussi pour la musique de grands noms tels que Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Trials of Mana).

Official statement from 505 Games. For additional information please visit our website: https://t.co/i3MJqsAZpu pic.twitter.com/spjKLw9JOI — Indivisible (@IndivisibleRPG) October 9, 2020

Après les accusations des employés contre leur patron, Mike Zaimont, ceux-ci fondaient le studio « Future Club ». C’était début septembre et maintenant, la triste nouvelle tombe. Lab Zero Games est dissout par 505 Games, éditeur d’Indivisible. Ce que cela implique pour l’instant, c’est que le développement du jeu s’arrête et qu’il reste pour l’instant uniquement la mise à jour de la mouture Nintendo Switch en attente d’approbation. Prévue pour le 13 octobre, il s’agit du New Game+, des défis de Razmi et du mode Coopération.

Quid des Juan de Guacamelee, Shantae de… Shantae, et autres Lea de Curse ‘N Chaos, Rouge de Transistor et les autres… Apriori, ce contenu-là ne sera pas ajouté comme il l’était prévu. L’espoir est toujours permis bien entendu, mais probablement pas avant un long moment si cela devait avoir lieu.

Le jeu reste bien entendu en vente bien que le marché Américain ne sera pas (excessivement peu) alimenté en version boite à l’inverse de ce qu’il était prévu.

Une belle histoire qui s’arrête tristement pour un studio indé’ pourtant très prometteur (Skullgirls 2nd Encore et Indivisible).