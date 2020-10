Bright Paw annoncé sur Nintendo Switch

Bright Paw peut être précommandé dès maintenant sur la boutique en ligne de la console hybride. Ce faisant, le prix passera de 12,99 à 9,99 dollars avant sa sortie le 18 octobre.

Un coup de feu retentit dans la maison et maintenant, tes maîtres sont morts ; assassinés, de toute évidence. Mais pourquoi ? Et où est le coupable ? Les réponses ne seront pas faciles à trouver, en particulier car tu es le chat de la famille ! Guidé par le narrateur omniscient, incarne le héros félin, Theo, alors qu’il embarque dans une aventure épique pour résoudre le crime et se venger des scélérats.

Cette quête t’emmènera à travers plus de 70 niveaux d’escape game avec des dangers uniques, et une histoire fascinante et pleine de rebondissements entièrement racontée par une voix off. Avec de magnifiques graphismes stylisés, plus de 180 collectibles cachés éparpillés à travers les mystérieux laboratoires de Bright Paw Industries et une bande son d’ambiance, cette énigme de logique te fera te creuser la tête tout en gardant le sourire aux lèvres.

Avec: