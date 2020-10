Doctor Who: The Edge Of Time annoncé sur Nintendo Switch

On le sait depuis mai, c’est désormais bien plus officiel, Doctor Who: The Edge Of Time arrivera sur Nintendo Switch début 2021.

Un nouvel ennemi mystérieux menace de détruire l’univers… Vous seul pouvez l’arrêter ! Doctor Who: The Edge Of Time plonge les joueurs dans une aventure à travers l’espace et le temps. Sillonnez l’univers, visitez des contrées extraterrestres, pilotez le TARDIS et élucidez le mystère pour découvrir qui contrôle le virus Réalité.

Caractéristiques principales :

– Pilotez le TARDIS : Aidez le Docteur, voyagez à travers l’espace et le temps, et pilotez le nouveau TARDIS vu dans la dernière saison.

– Une expérience immersive : Plongez dans l’univers de Doctor Who comme jamais auparavant et utilisez des outils tels que le tournevis sonique.

– Un jeu fidèle à la série : Retrouvez la voix du Treizième Docteur, incarné par Jodie Whittaker.

– Produit sous licence officielle de BBC Studios : La musique, les accessoires, les décors, le générique et les secrets du jeu sont tous tirés de la série Doctor Who.

– Des monstres emblématiques ou inédits : Affrontez des méchants cultes, dont les terribles Daleks, et combattez de nouveaux monstres inédits.