Arc System Works lance les promotions d’Halloween sur l’eShop de la Nintendo Switch

Les fans de jeux Arc System Works peuvent faire de grosses économies grâce à de nouvelles promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch. Les jeux des franchises Arc System Works ont bénéficié de réductions notables.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. L’ensemble des promotions ci-dessous ne sont disponibles que sur l’eShop US pour le moment.

Les promotions de Arc System Works sont valable jusqu’au 2 novembre 8:59 AM PT / 11:59 AM ET.

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz – $4.80 (prix de base: $39.99)

Code Shifter – $4.50 (prix de base: $14.99)

Crash’n the Boys Street Challenge – $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $20.00 (prix de base: $39.99)

Double Dragon – $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon 4 – $3.50 (prix de base: $6.99)

Double Dragon II: The Revenge – $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon III: The Sacred Stones – $3.50 (prix de base: $4.99)

Renegade – $3.50 (prix de base: $4.99)

River City Melee Mach!! – $4.80 (prix de base: $13.99)

River City Ransom – $3.50 (prix de base: $4.99)

Stay Cool, Kobayashi-san!: A River City Ransom Story – $5.60 (prix de base: $13.99)

Super Dodge Ball – $3.50 (prix de base: $4.99)

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $10.20 (prix de base: $29.99)