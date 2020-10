Actu Nintendo Switch: 30 nouveaux jeux annoncés, dates, trailers, reports, etc.

Un gros recap’ des petites annonces pour la Nintendo Switch des derniers jours.

Baroque: Original Version sortira le 12 novembre sur Nintendo Switch au Japon. Le portage du titre de 1998 comportera quelques nouveaux éléments sur la console hybride de Nintendo:

– Inclut “Baroque Report”, un CD spécial contenant des films, des biens et des œuvres d’art inclus dans les précommandes de la version originale de Sega Saturn. La version imprimée de “Baroque Report” peut également être consultée.

– Inclut les films d’ouverture de Baroque ~Yuganda Mousou~ Black in Truth et Baroque sur Wii.

– Inclut des paramètres d’écran pour personnaliser l’écran de jeu à votre goût, y compris la taille de l’écran, l’arrière-plan, le maillage de la transparence et les lignes de balayage.

– Comprend la possibilité d’enregistrer manuellement à tout moment, ce qui est distinct de l’enregistrement automatique du jeu.

Five Dates est une comédie romantique interactive sur le monde imprévisible des rencontres numériques. Avec cinq correspondances féminines potentielles, Vinny explore si la compatibilité, la chimie et la connexion sont toujours possibles dans un monde où le toucher physique n’est plus une option. Le jeu arrive le 17 novembre sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Vinny, un millénaire de Londres, se connecte à une application de rencontres pour la première fois tandis qu’il vit en confinement durant la pandémie de coronavirus. Avec cinq correspondances féminines potentielles, Vinny doit prendre son courage à deux mains pour un rendez-vous galant en vidéo avec des personnalités extrêmement différentes, la vedette Mandip Gill (Doctor Who) et Georgia Hirst (Vikings).Les choix du spectateur définiront les interactions de Vinny avec chaque rendez-vous et leur intérêt à le revoir. Au milieu d’une chaîne ramifiée et multidirectionnelle de sujets de conversation et de questions approfondies, Vinny est confronté à des rendez-vous de jeux numériques, des scénarios difficiles et des vérités inattendues. Five Dates est une exploration de l’expérience de rencontre moderne imprévisible, qui suit un homme célibataire moyen alors qu’il navigue dans le monde des rencontres numériques. Tout au long de son parcours, les décisions que le spectateur prend pour lui remettront en question leurs propres conceptions de l’attraction et de la compatibilité.

Du studio d’édition qui vous a présenté The Complex, The Bunker et The Shapeshifting Detective.

Une comédie romantique entièrement en direct, réalisée par Paul Rachid (The Complex)

Entièrement conceptualisé, filmé et développé pendant le confinement

Plus de 7 heures de séquences filmées, le plus grand nombre de séquences FMV dans un jeu

Suivi de l’état des relations en temps réel, qui influence l’histoire pendant que vous jouez

Conte multi-optionnel avec 10 fins différentes

Avec Mandip Gill (Doctor Who), Georgia Hirst (Vikings), Sinead Harnett (chanteur) et Taheen Modak (Two Weeks To Live)

Arkham Horror: Mother’s Embrace est annoncé pour 2021 sur Nintendo Switch pour $19.99 / €19.99:

Reina and Jericho sortira au deuxieme trimestre 2021 sur l’eShop pour $19.99 et uniquement en anglais:

Qureate a annoncé la sortie du jeu de roman visuel pour adultes Isekai Sakaba no Sextet ~Vol.1 New World Days~ sur Nintendo Switch.

Le même studio qui vous a présenté NekoMiko, Prison Princess, KukkoroDays, NinNinDays et TroubleDays est de retour avec son dernier jeu de roman visuel pour adultes pour Nintendo Switch. Il présente le scénario asinine typique auquel vous vous attendez, impliquant la tentative de sauver une bonne de café de la crise financière après avoir été réincarnée dans un monde fantastique où des monstres errent, et comme c’est toujours le cas, beaucoup de personnages féminins attrayants le font aussi. Isekai Sakaba no Sextet ~Vol.1 New World Days~ sort sur la boutique en ligne japonaise Switch le 5 novembre, au prix de 800 yens, bien que le prix d’achat anticipé ne soit que de 680 yens (avec une réduction de 15 %). Le jeu nécessite 642 Mo pour être téléchargé et est compatible avec le japonais, l’anglais et le chinois (simplifié et traditionnel). Sa sortie est également prévue dans le monde entier, où son nom anglais sera Fantasy Tavern Sextet -Vol.1 New World Days- !

Barbearian est un hack’n’slash au rythme effréné avec des batailles massives dans un monde coloré et dessiné à la main. Luttez pour votre vie, découvrez les secrets des Arbitres et retrouvez le chemin du retour ! Le jeu arrivera le 29 octobre pour un prix de 9.99€.

Détourné vers un monde étrange. Forcé de lutter pour votre vie. Découvrez les secrets des Arbitres et retrouvez le chemin du retour !

Barbearian est un hack’n’slash au rythme effréné avec des batailles massives dans un monde coloré et dessiné à la main.

Plus de 100 niveaux pleins d’action et d’aventure

Collectez du butin, achetez des améliorations et expérimentez de nombreuses armes.

Sauvez des prisonniers et construisez votre propre armée

Rencontrez des Boss monstrueux et colossaux et arrêtez-les !

Beaucoup de défis, mais pas pour ceux qui se découragent facilement !

Entièrement traduit en Français

Zombie Hill Race est désormais disponible sur l’eShop pour 9.99€.

Un petit village norvégien est la cible d’un complot paranormal. Seuls un professeur de sciences occultes tétraplégique et son fidèle assistant peuvent y mettre un terme. Nine Witches: Family Disruption sortira sur Nintendo Switch le 4 décembre pour $19.99 USD / €17.99 / £15.99 et surtout traduit en Français.

Octobre 1944. Il se passe quelque chose d’étrange dans le petit village norvégien de Sundäe. Une mystérieuse lune noire flotte dans le ciel, générant inquiétude et insécurité parmi les habitants. Alors que la Seconde Guerre mondiale se poursuit, l’Okkulte-55, division secrète du IIIe Reich, arrive à Sundäe pour libérer une ancienne malédiction dans l’espoir d’inverser le cours de la guerre. Alexei Krakovitz, professeur de sciences occultes tétraplégique et son fidèle assistant, Akiro Kagasawa, sont dépêchés sur place dans le plus grand secret afin de résoudre le mystère et sauver le monde du plan de l’Okkulte-55. Une histoire originale à l’humour noir absurde, avec des personnages excentriques, des inventions diaboliques, des énigmes, des rites occultes, des morts qui parlent, des sorcières, des vers, une fête mystérieuse et une ancienne malédiction. Une aventure tellement délirante qu’elle rendrait dingue un asile de fous !

Caractéristiques :

Une histoire originale et unique en son genre (GARANTI à 99,999999 %). Un jeu d’action-aventure pour un joueur contrôlant deux personnages, avec une multitude d’énigmes à résoudre. Rejoignez le professeur Alexei Krakovitz et son fidèle assistant japonais, Akiro Kagasawa, dans leur croisade héroïque contre l’Okkulte-55. Des graphismes pixélisés au style rétro. Des personnages complètement barrés ! Visitez Sundäe, un village opprimé par l’armée allemande situé au nord-ouest des côtes norvégiennes. Parlez avec les morts !



L’organisme de classification taïwanais a évalué le jeu Drawn to Life: Two Realms sur Nintendo Switch.

TAKUYO a annoncé que Himehibi Zoku ! Nigakki -New Princess Days!!- sortira cet hiver au Japon sur Nintendo Switch. Le deuxième jeu Himehibi est d’abord sorti sur PlayStation 2 en 2009 avant d’arriver sur PlayStation Portable l’année suivante avec une version PlayStation Vita arrivant en 2017. Le jeu met en scène la protagoniste féminine, Nanami Kamikawa, qui vit avec son frère aîné et est obligée de déménager dans une école pour garçons lorsque son frère change de travail. Le premier jeu de la série, Himehibi 1Gakki -Princess Days-, a été lancé au Japon le 10 septembre (voir cet article). Le tout nouveau titre, Himehibi Another Princess Days ~White ou Black~, a été lancé au Japon le 10 décembre (voir cet article). Himehibi Zoku ! Nigakki -New Princess Days!!- est prévu pour une sortie en hiver.

MAGES. a annoncé la sortie de Memories Off Historia pour Nintendo Switch et PlayStation 4 en mars prochain au Japon.

Memories Off Historia contient les sept premiers jeux Memories Off en full HD portés sur Nintendo Switch et PlayStation 4 en deux volumes, dont la sortie au Japon est prévue pour le 25 mars 2021. Un nouveau jeu Memories Off est également en cours de développement, bien que les détails tels que le nom, la plateforme et le scénario ne soient pas encore connus. Le premier jeu Memories Off est sorti sur PlayStation en 1999, autour du protagoniste Tomoya Mikami. Le jeu a ensuite été porté sur PC, Dreamcast, PlayStation 2 et PlayStation Portable, en ajoutant le contenu de l’histoire “Pure” que l’on trouve dans la version Neo Geo Pocket Color de 2000. Des mangas et des anime distincts sont également sortis par la suite. Les deux volumes seront disponibles au prix de 6 380 yens pour le format physique (box art ici) ou de 5 500 yens pour le format numérique, le premier contenant les titres 1st~4th et le second les titres 5th~7th. Une édition limitée sera également disponible au prix de 26 180 ¥, contenant les deux volumes, une figurine de Shirakawa Hotaru (image échantillon ici), et un scénario supplémentaire pour Memories Off -Innocent Fille-.

Another Indie Studio annonce la sortie de Yuppie Psycho: Executive Edition sur la Nintendo Switch. Sortie prévue le 29 octobre et est précommande à un prix de 14.99€ au lieu de 16.66€.

Incarnez Brian Pasternack pour son premier jour de travail à Sintracorp, l’une des plus grandes sociétés au monde. Ce jeune jeune homme timide et sans expérience arrivera-t’il à se distinguer auprès de la hiérarchie ? Tout dépendra du succès de sa première mission… si il en sort vivant. Yuppie Psycho : Executive Edition comprend de nouvelles zones, de nouveaux boss et des heures de nouveaux contenus soigneusement ajoutés à l’univers de Yuppie Psycho.

Prévu à l’origine pour le 30 octobre, Badland Publishing annonce le report de Oniria Crimes au 3 décembre 2020.

Nicalis s’associe avec Ansimuz Games et annonce la préparation d’une version physique du jeu Elliot Quest sur Nintendo Switc qui sera disponible sur internet le 6 novembre aux États-Unis.

En interview avec Eurogamer, Stephen Kick (PDG de Nightdive) a annoncé que Blade Runner : Enhanced Edition ne sera plus lancé en 2020, comme prévu à l’origine. Le jeu a été retardé pour une durée indéterminée, car il y a eu des “obstacles que l’équipe de développement a dû surmonter en ce qui concerne l’ancienne technologie utilisée dans le jeu”. Nightdive Studios ne semble pas pouvoir trouver ou accéder au code source et aux ressources d’origine, car ils ont probablement été perdus lors d’un transfert de studio après l’acquisition de Westwood par EA en 1998. Cela signifie malheureusement que le code du jeu doit être entièrement rétroconçu.

Narco Tycoon sortira en 2022 sur Nintendo Switch.

Ord. est une histoire racontée trois mots à la fois. Ce concept sortira le 6 novembre pour $4.99 / €4.99 et uniquement en anglais.

TAURONOS sortira le 3 novembre 2020 pour un prix de 5.99€.

Pris au piège dans un ancien labyrinthe, poursuivi par le mythique Minotaure. Allez-vous atteindre le centre ? Et si oui, que découvrirez-vous de vous-même là-bas, dans le noir ? Le jeu est inspiré du mythe grec du labyrinthe et du combat entre Thésée et le Minotaure. Le thème sombre est visuellement exprimé par le pixel art rétro, enrichi par le doublage et la narration métaphorique, créant (nous l’espérons) une atmosphère passionnante.

Verne: The Shape of Fantasy sortira l’année prochain sur l’eShop.

Nouveau trailer pour Jetboard Joust qui arrive en 2021:

Slither Loop sortira le 30 octobre, il est en précommande pour 0.99€ au lieu de 2.99€.

Slither Loop – tracez des lignes entre les points pour former une seule boucle sans croisements ni branches. Les nombres indiquent le nombre de lignes qui l’entourent.

Crimzon Clover – World EXplosion sortira donc le 29 octobre sur Nintendo Switch pour 19€99.

En direct du développeur indé YOTSUBANE et AdventurePlanningService, ce shmup vertical vous emmène dans une course effrénée que vous ne voudrez pas manquer. Vos premiers pas dans Crimzon Clover – World EXplosion: choisir le mode de jeu qui vous tente et le vaisseau hyperarmé que vous commanderez. Tout d’abord, choisissez parmi ARCADE (fidèle à la version arcade originale), NOVICE (surtout si c’est votre premier jeu de ce type!), ou ARRANGED (un tout nouveau mode pour Crimzon Clover avec de nouvelles mécaniques et de nouveau défis). Ensuite choisissez le mode de jeu, parmi BOOST, ORIGINAL, UNLIMITED et TIME ATTACK. ORIGINAL est le mode principal, où vous détruisez tous sur votre passage dans les niveaux a la recherche du boss final. BOOST y est similaire, mais sa difficulté s’ajuste à votre efficacité à survivre et détruire les ennemis. UNLIMITED est le défi ultime, avec des quantités astronomiques de balles, ou la maitrise des explosions de tirs ciblés fera la différence. TIME ATTACK vous donne 3 minutes et des vies infinies, jusqu’où parviendrez-vous à augmenter votre score ? Arriverez-vous à piloter votre vaisseau à travers les averses de projectiles que vos ennemis ont préparées, ou finirez-vous en morceaux? Découvrez-le dans Crimzon Clover – World EXplosion.

TENS! arrive le 5 novembre pour $14.99.

TENS! mélange des casse-têtes de type sudoku et un gameplay à base de chute de blocs. Le but du jeu est simple : placez des dés sur le plateau, obtenez des « dix » sur n’importe quelles ligne ou colonne et terminez le plateau pour gagner. TENS! est un jeu de casse-têtes relaxant qui vous propose une grande variété de modes de jeu, dont :

Mode Aventure



Plus de 70 casse-têtes et boss vous attendent dans TENS! Aventure. Chaque niveau comporte ses propres défis, par exemple certaines cases détruiront les dés que vous placez ou les enverront dans une zone aléatoire sur le plateau ! Placez vos dés judicieusement. Plus vous progressez dans l’aventure, plus vous rencontrerez de boss et de mini boss ! Mais attention à ne pas les sous-estimer.

Multijoueur



Défiez vos amis dans une partie de TENS! en face à face. Mettez en avant les compétences que vous avez acquises dans le mode Aventure en affrontant vos amis dans des batailles. Le but du jeu est d’empêcher votre adversaire de placer des dés. Plus votre score est élevé, plus vous pourrez placer de « blancs » sur son plateau pour lui couper la route.

Infini



Tentez de battre votre propre meilleur score aussi longtemps que vous le voulez ! Vous pensiez que TENS! était captivant ? Attendez de jouer contre votre propre meilleur score ! Gagnez de l’EXP en jouant et déverrouillez de nouvelles apparences de dés tout en améliorant vos compétences. Dans TENS!, il y en a pour tous les goûts ! Alors, téléchargez-le maintenant et commencez à jouer à votre manière dès aujourd’hui !

Caractéristiques de TENS! :

– Explorez le mode Aventure et découvrez le monde de TENS!- Essayez sans cesse de battre votre meilleur score et apprenez de nouvelles compétences dans le mode Infini

– Défiez vos amis en multijoueur local pour savoir qui est le plus doué sur TENS!

– Ajoutez des apparences de dés à votre collection en jouant au jeu à votre manière

– Affrontez des boss au cours de votre aventure et déverrouillez de nouveaux personnages

– Un gameplay relaxant qui plaira à tout le monde !