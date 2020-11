Dustoff Z (Nintendo Switch) – Le test

Vous aimez les séries Z, le sang qui gicle à 8 m de haut et les zombies ? Vous vous dites que le temps des jeux d’arcade c’était quand même le bon vieux temps ? Alors ne cherchez plus, le studio hongrois Invictus Games est arrivé pour satisfaire tous vos désirs (vidéoludiques … bande de coquins). Avec son dernier titre : Dustoff Z, il tente de raviver la flamme de Choplifter ! (le jeu d’hélicoptère de 1982 sur borne d’arcade) en le modernisant et lui refilant des champignons hallucinogènes en perfusion.

On peut toujours critiquer les zombies, mais eux t’aiment pour ton cerveau…

Autant vous prévenir tout de suite, Dustoff Z ne se prend pas au sérieux. Et c’est tant mieux. Le délire commence dès l’introduction, avec des planches légèrement animées et une musique western d’entrée dans une ville déserte : ça fait peur ! Le titre d’Invictus plante le décor avant de tout balancer aux orties, de faire entrer des zombies sur une douce balade sucrée. C’est facile, ça rappelle les meilleurs passages de Deadpool, mais ça marche. La partie n’a pas encore commencé qu’un sourire nous éclaire le visage.

La partie commence. Vous contrôlez un hélicoptère en flamme et tentez d’échapper à une horde de zombies tentant de faire de votre cerveau son casse-croûte. La physique du titre va, dès les premières minutes, vous faire penser à Human Fall Flat. Vos poursuivants n’hésitent pas à faire des sauts de 15m pour s’accrocher à votre frêle esquif à rotor. Ils vous lancent des objets, là encore, en défiant toutes les règles élémentaires de la gravité. Lorsque vous récupérerez des éléments avec votre crochet, celui-ci se balancera n’importe comment derrière vous à chaque contact, envoyant valser les zombies qui se trouveraient sur son passage.

Vous trouverez aussi beaucoup de références dans Dustoff Z : de Resident Evil à Terminator, en passant par Sharknado ou les Avengers, tout est bon pour accentuer le délire. Ça part dans tous les sens, et ça fait mouche à chaque fois que notre œil réussit à capter un détail.

Le design du jeu est assez minimaliste, mais il a sa patte propre. Si certain jeux se contentent d’un design générique et passepartout, Dustoff Z propose des personnages et des environnements épurés de tous détails superflus et très colorés qui ont un charme certain. Invictus va jusqu’à enchaîner dans son monde notre pauvre T-800 (Hasta la vista Baby).

Vous rencontrerez aussi un bestiaire digne de Planète Terreur : des requins-zombies, des zombies harpies, des zombies géants, des miliciens paramilitaires en véhicules plus ou moins délirants. Invictus Games ratisse large dans le portnawak, mais c’est ce qui fait le charme de leur jeu.

Là, à 3h un zombie ! Tire ! Et là, à midi moins le quart, tiiire !

Dustoff Z est un pur jeu d’arcade. Vous dirigez votre hélicoptère dans un monde en 2.5d en dégommant du zombie. Les premières missions consistent à sauver des personnages qui deviendront vos alliés. Vous débloquerez alors une petite composante RPG. Avec son atelier et son stand de tir, s’offre à vous la possibilité d’améliorer les capacités de vos tireurs et de votre hélicoptère. Ça ne va pas très loin, mais ça rajoute de l’immersion, d’autant plus que des objectifs journaliers vous récompenseront de votre constance et de votre assiduité.

Les missions sont de différentes natures : de la récupération de matériel ou d’alliés à l’escorte de convois en passant par les missions de défense de zones ou d’élimination de boss. Dustoff Z mange à tous les râteliers pour éviter la redondance des missions. Si cette volonté est louable, dans la pratique, on est quand même confronté à une certaine répétitivité des mécaniques : se déplacer jusqu’à l’endroit voulu en évitant de perdre trop de temps, de munitions et d’énergie, puis accomplir de la mission. Celles-ci étant courtes, le rythme est assez soutenu et les missions s’enchaînent sans entraîner de lassitude.

Vous pourrez, si vous le souhaitez, oublier le timer de mission pour vous concentrer sur le dégommage de zombie à grande échelle. Ceux-ci droppent des items qui permettent de continuer ce petit jeu très longtemps. Se débloqueront ainsi, en fonction du type et du nombre d’ennemis exterminés, des améliorations pour votre hélicoptère (voire même un hélicoptère de la mort qui tue) ou des alliés plus puissants que ceux du mode histoire. Ces ajouts arrivent toutefois trop vite, comptez deux heures de jeu (soit le tiers du mode histoire) pour obtenir les 2 meilleurs tireurs et le meilleur hélicoptère, c’est un peu rapide et ça simplifie durablement les débats.

La jouabilité est impeccable, mais un peu trop simpliste : si notre hélicoptère répond au doigt et à l’œil, la gestion des tirs de vos alliés est automatique : il suffit de laisser la gâchette appuyée. C’est dommage, en faire un twin-stick shooter (ou au moins, en donner la possibilité en option) aurait ajouté un peu de piment. La difficulté est réglable à chaque mission et permet d’adapter le challenge. Toutefois Dustoff Z reste assez facile durant les quelques heures nécessaires pour débloquer tout le contenu. Un mode coopération manque cruellement à l’appel, il aurait permis de bonnes tranches de rigolade / d’engueulade (rayez la mention inutile).