Rune Factory 4 Special en essai gratuit 1 semaine en Europe également dès maintenant!

On vous parlait il y a quelques jours de la série Rune factory, notamment de l’annonce d’une date de sortie japonaise fixé au 21 Mai 2021. Puis on avait enchainé sur une offre promotionnelle au Japon réservée aux abonnés du Nintendo Switch Online. On vous laisse éventuellement relire tout cela sur cet article. Dans les grosses lignes, au Japon, Nintendo et Marvelous proposaient aux abonnés de jouer gratuitement pendant une semaine à Rune Factory 4 Spécial. Une offre intéressante pour faire découvrir la licence à ceux qui ne la connaitraient pas et qui serait hésitant sur le cas de Rune Factory 5. L’offre ne concerne que le Japon… du moins jusqu’à aujourd’hui. Les plus observateurs ont peut être reçu la notification sur leur console Switch de la même offre en Europe valide jusqu’au 10 Novembre 2020. Plus d’excuses pour les abonnés frileux, voici votre chance de découvrir la série et potentiellement construire votre hype pour le 5ème opus à venir. Sachant en plus que le 4 sur Switch, comme Rune Factory 5, est en Français! Allumez votre console et téléchargez cette aventure que nous avons testé pour vous plus tôt cette année ici.