Umihara Kawase BaZooKa! (Nintendo Switch) – Le test

Sortie en 1994 pour le premier du nom, Umihara Kawase est une série de jeu de plateforme, développé par différents studios au cours de ces dernières années.

Le premier opus « Umihara Kawase » est sorti sur la Super Famicon avant d’être porté par la suite sur PC en 2015!! Après avoir eu plusieurs opus tels qu’ « Umihara Kawase Shun » sur la Playstation en 1997 ou « Umihara Kawase Portable » sur PSP en 2008. La serie a décidé de refaire surface sur le support de nos amis de chez Nintendo en 2013 par le biais de la 3DS, le jeu étant « Sayonara Umihara Kawase ». Par la suite, le jeu est sorti sur PS Vita et PC en 2015.

C’est en septembre 2018, le studio annonce une sortie prochaine sur les consoles nouvelle génération Playstation 4 et notre chère Nintendo Switch et c’est alors qu’en 2019 un nouveau Umihara fait apparaître son petit visage avec comme titre “Umihara Kawase Fresh !”.

Et ce n’est que l’année suivante, qu’arrive entre nos mains Umihara Kawase Bazooka ! sorti le 29 septembre 2020 sur Playstation 4 et Nintendo Switch. Le jeu est développé par le même développeur que le précédent opus, c’est-à-dire le studio Saizensen et édité par ININ Games, maison derrière l’édition de Bubble Bobble 4 friends ou encore CrossCode et Wonder Boy Asha in Monster World.

Que nous propose cet UKB que les autres de la série n’ont pas ? Nous allons le découvrir ensemble à travers ce test.

BAZOOKA!!

Umihara Kawase BaZooKa! est un jeu d’action rapide dans lequel les joueurs doivent éliminer leurs ennemis de l’écran en exécutant des combos acrobatiques avec leur bazooka et une canne à pêche extraordinaire.

Le jeu, plutôt gourmand en personnages, nous propose une sélection de 22 combattants tous attachants et avec chacun une histoire à nous raconter (via une petite phrase qui résume le caractère du perso choisi).

Chaque combattant a une caractéristique qui lui est propre, ce qui est une bonne chose vu le nombre de personnages jouables, cela évite d’avoir cette impression de répétition.

Comment se passe la phase de gameplay ?

C’est assez simple, déjà pour commencer, le menu nous propose plusieurs modes.

Dans un premier temps, nous retrouvons le mode challenge qui sera un peu notre mode histoire, mais sans l’histoire, en résumé, il s’agit du mode où nous devons réussir les différents niveaux les uns après les autres et récupérer des pièces, mais je vous expliquerai cela plus en détail.

Ensuite, nous retrouvons le mode Combat qui inclut trois sous-parties :

Jouer en local (partie entre amis à partir de 2 jusqu’à 4).

Ce local se divise à son tour en deux parties : Battle Royale combat ou les joueurs doivent s’affronter jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un ! Et Match étoile, qui lui, est un combat limité en temps où les joueurs luttent pour s’entre dérober des étoiles.

Jouer Online qui lui se divise en 3 sous-partie : Match classé, match casual et salon privé

Et pour terminer la section “comment jouer”, qui du coup, est une sorte de didacticiel vous apprenant les bases du jeu, également présente dans le mode challenge.

Maintenant revenons au gameplay général, mais surtout à ce premier mode qui est le challenge mode.

Déjà ce qu’il faut savoir, c’est que ce mode est divisé en 3 parties : nous avons le mode solo, le mode ami pour jouer en coopération avec des amis jusqu’à 4 et le mode ennemi où il vous sera aussi possible d’attaquer vos amis.

Ce test se base sur la partie solo. Avant de lancer la partie nous devons choisir un ou une des 22 personnages proposés, chacun des combattants comme je l’ai déjà mentionné plus tôt à différentes aptitudes et compétences spéciales. Prenons l’exemple du personnage principal de cette série Miss Kawase. Pour elle, il s’agira pour la compétence A du gland (si vous n’avez pas de bombes, ceux-ci seront utilisables pour battre les ennemis) et en compétence B cuisiner (une compétence pratique qui nous sauvera la vie plus d’une fois, en faisant apparaître des burgers pour nous redonner de la vie) et enfin nous verrons l’aptitude spéciale qui sera donc pour Kawase un Gland Géant, cette capacité lancera trois grands glands que les ennemies auront du mal à éviter.

Maintenant que nous savons de quoi est capable notre combattant, allons sur le champ de bataille. Umihara est composé de 4 mondes qui sont partagés en 10 niveaux chacun ( 9 + le boss ). Les premiers niveaux nous proposent un didacticiel histoire de prendre en main le jeu avant de pouvoir commencer à bien maîtriser les différents monstres que nous combattrons aux files des niveaux proposés. Pour le coup, la prise en main est plutôt facile et rapide. Nous avons le joystick pour les déplacements de gauche à droite du héros, les touches A et X pour utiliser les différentes compétences du personnage, Y pour la super Canne à pêche, B pour le saut et double saut et L pour la compétence spécial et R pour utiliser le Bazooka.

Le but final de chaque niveau, est de battre les vagues d’ennemis qui nous ont été envoyées et de récupérer un nombre de pièces imposé par le niveau afin de débloquer le next Stage et tout ça avant un temps imparti ! Pour cela, votre canne à pêche est la meilleure amie que nous avons, car celle-ci permet d’attraper un monstre et de le transformer en boulets explosifs plus puissant que nos simples glands.

Les différents monstres ne meurent hélas pas tous aussi facilement, pour certain nous devrons par exemple sauter sur eux ou encore attendre d’avoir le bon angle avant de tirer pour les faire disparaître.

Graphiquement, le jeu est mignon à regarder, coloré et tourne très bien, on a aussi droit à une traduction française ce qui est appréciable surtout pour les enfants qui veulent s’y adonner. Les niveaux sont relativement petits, mais grossissent au fil du temps. Hélas, la répétition des ennemis et la façon de faire pour les éliminer nous laissent un peu sur notre faim. Mais il n’y a pas que les monstres et la façon de jouer qui sont répétitifs ! Il y a la musique ! Au début pas dérangeante, celle-ci nous fera un malin plaisir à nous rendre fous au bout de quelques minutes nous obligeant à éteindre le volume voir même la console.