Quelques notes du Famitsu et premier avis sur Hyrule Warriors!

Le dernier numéro du Famitsu nous livre leurs notes et avis du moment. Dans le tas se trouve quelques jeux Switch dont la première note et le premier avis concernant Hyrule Warriors: L’ère du Fléau. On rappelle que Famitsu propose une note basée sur les avis de 4 rédacteurs pour former une note globale additionnée. A défaut d’avoir chaque paragraphe complet, ryokutya nous partage un genre de compte-rendu bref des différents avis. En attendant la sortie de cette préquelle de The Legend of Zelda: Breath of the Wild prévu pour le 20 Novembre par Koei Tecmo, voici les différentes note du Famitsu et le compte-rendu en question.Les notes du Famitsu

Freakout: Calamity TV Show (Switch) – 7/7/6/7 [27/40]

Crystal Ortha (PS4, Xbox One) – 6/7/8/7 [28/40]

Replica (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

GreedFall (PS4) – 8/6/7/8 [29/40]

Cross Krush (PS4, Switch) – 8/7/8/6 [29/40]

Soldner-X 2: Final Prototype Definitive Edition (PS4) – 7/7/8/7 [29/40]

Disc Room (Switch) – 7/8/8/7 [30/40]

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Switch) – 9/8/9/8 [34/40]

Hyrule Warriors: L’ère du Fléau (Switch) – 9/9/9/9 [36/40]

Le compte-rendu de Ryokutya:

– Les spécificités de combat provenant de BOTW sont appréciés

– Ils sont sortis très satisfait du titre en tant que spin-off de BOTW

– Le Framerate lors des combats intenses est inquiétant mais on s’y fait

– La possibilité d’expérimenter un gameplay de Musou unique mêlant les actions répétées d’un Musou et les actions spéciales de BOTW

– Une expérience assez calme sans vraiment avoir de sensation de combattre une armée entière, mais le champs de bataille est immense et le style de chacun des personnages est unique

– Le système des Musou est parfait pour dépeindre les combats d’une immense envergure