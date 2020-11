Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Nintendo Switch) – La preview

Une fois n’est pas coutume, Nintendo Town se transforme en une coquette salle de sport improvisée (en même temps, par les temps qui courent, les salles de sport restent souvent portes closes) à l’occasion du nouveau titre de Imagineer. La bouteille d’eau dans le coin de la pièce, la serviette à disposition et une bonne dose de bonne humeur, nous sommes prêts pour une nouvelle session de boxe !

Profitons du téléchargement de nos précédentes données de sauvegarde issues du premier opus pour déblayer tout ce qui pourrait nous gêner dans nos mouvements et évitons ainsi de casser divers bibelots et autres verres qui traîneraient dans le coin. N’oublions pas de nous débarrasser de notre sweat, il va rapidement faire bien trop chaud !

Janice, la jolie et menue coach sportive, nous accueille chaleureusement. Ah, les années passent, mais il semblerait que les professionnels de la boxe soient toujours réfractaires à la langue française. Il faudra à nouveau se contenter de la délicate langue de Shakespeare (ou le japonais) à l’oral. Fort heureusement le jeu est sous-titré, mais la lecture n’est guère aisée lorsqu’il s’agit de se concentrer sur les mouvements d’un exercice, nous avons bonne mémoire ! Cette déception ravalée pour donner place à la suite du jeu, nous retrouvons les mêmes mécaniques que celle du premier opus, avec une première session faisant office de tutoriel. Les bases sont amenées en douceur, avec une prise en main progressive (presque un peu trop même…).

Rappelons le principe, qui est simple et accessible : tenez-vous face à l’écran, un Joy Con dans chaque main. Deux bandes verticales, de part et d’autre de l’écran, symbolisant les actions à réaliser soit avec votre main droite (côté droit) soit avec la main gauche (côté gauche, vous l’aurez compris). Chaque coup est assimilé à un logo. Afin de réaliser un score parfait, votre objectif est de réaliser le coup en question pile à l’instant où le logo s’imbrique dans la case. Le principe est fort similaire avec la majorité des jeux de rythme et les habitués, tout comme les novices, parviendront rapidement à prendre en main le soft après quelques tentatives. Selon la pertinence de votre coup, votre score sera plus ou moins bon. De multiples combos donnent naissance une avalanche de points ! Visez l’excellence avec la multiplication des coups parfaits et vous obtiendrez toutes les étoiles de la réussite. Bien entendu, votre coach est là pour vous aiguiller au mieux, et ne cesse de s’agiter pour vous montrer ce qu’il convient de faire. L’ensemble est globalement rythmé et de qualité avec une musique s’imbriquant parfaitement avec les coups à porter.

Si nos réflexes sont toujours là, un doute persiste dans notre esprit : nous découvrons la surface de quelques bonnes idées (notamment le choix de la musique pendant nos entraînements, ainsi que le fond d’écran), mais ce nouveau Fitness Boxing pourrait-il avoir un arrière-goût de réchauffer…? En effet, notre impression de déjà vu est assez puissante notamment sur les échauffements et autres étirements (qui n’étaient pas les meilleurs souvenirs par ailleurs) … Nous espérons découvrir plus d’une surprise derrière ce nouvel opus… Pour le moment, il est encore trop tôt dans la découverte pour se prononcer !

Si les joueurs de la première heure pourraient donc bien rapidement retrouver quelques similitudes, les petits nouveaux, seront en revanche, probablement charmés par l’énergie communicative du soft. Une énergie enivrante et décuplée par le choix de la musique, avec un panel de variétés célèbres. Nous avons pris grande joie à frapper encore et encore sur le rythme de Katy Perry. Et Vlan le Jab ! Et Paf le Cross !

L’heure accordée à cette preview est vite passée. Derrière ces railleries de circonstances mettant en cause des similitudes certaines avec le premier Fitness Boxing, il faut néanmoins reconnaître que nous nous sommes bien amusés sur le jeu. Les retrouvailles sont agréables. Certes, nous n’avons pas encore beaucoup transpiré, mais nous n’avons clairement pas entamé les choses sérieuses ! Les muscles se sont échauffés, et c’est finalement tout ce que l’on recherche dans ce type de jeu.

La poursuite de l’entraînement, nous révélera-t-elle des surprises (en sus des courbatures à venir) ? Rendez-vous le 2 décembre prochain pour votre prochaine séance de boxe et découvrir la réponse à cette épineuse question…

