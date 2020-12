L’application FUNimation, petit Netflix du manga, confirmé et disponible sur Nintendo Switch

Funimation Global Group, LLC (anciennement connu sous le nom de FUNimation Productions puis de FUNimation Entertainment) est une compagnie de divertissements américaine basée à Flower Mound (Texas) qui produit, commercialise et distribue des animes et autres types de divertissement aux États-Unis et dans les marchés internationaux.

Déjà teasé en 2018, l’application est annoncé sur l’eShop US de la Nintendo Switch dès aujourd’hui. Une sortie est prévue prochainement au “Royaume-Uni, Irlande, Mexique et autres pays”. Pour la France, c’est un peu plus compliqué. FUNimation appartient à Sony, (Wakanim en France) et le groupe vient de racheter le service de streaming d’anime Crunchyroll à T&T. Précédemment, Crunchyroll avait racheté la plateforme ADN, autre grosse marque en France.

You’ll never put it down again. Anime arrives on the Nintendo Switch for the very first time via the refreshing new look of the Funimation App. Coming tomorrow! @NintendoAmerica

— Funimation (@FUNimation) December 14, 2020

— Funimation (@FUNimation) December 14, 2020