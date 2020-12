(Doug) BOWSER évoque le retrait (prévu) de certains Mario après le 31 Mars 2021

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light

Ce n’est pas une surprise, Nintendo avait annoncé qu’après le 31 Mars 2021, certains titres Mario ne seraient plus disponibles sur l’eShop… Cela concerne notamment Super Mario 35, mais aussi le très bon Super Mario 3D All-Stars. Doug Bowser, PDG de Nintendo Of America l’explique ainsi :

« Eh bien cela s’explique en un seul mot : Célébration. Nous avons sorti ces jeux à l’occasion du 35ème anniversaire de Mario. Nous voulions faire en sorte que ce soit un évènement unique, exceptionnel et c’est dans cette optique que nous avons proposé Super Mario 3D All-Stars et que nous allons également sortir Super Mario 3D World et Bowser’s Fury.

Il ne faut pas oublier non plus la Game & Watch : Super Mario Bros, mais aussi Mario Kart Live : Home Circuit. Nous célébrons les 35 ans de Mario de différentes manières. Et pour certains de ces titres, nous avons trouvé judicieux de les proposer pour une durée limitée. Et ça marche plutôt bien. Super Mario 3D All-Stars s’est vendu à plus de 2.6 millions d’unités rien qu’aux États-Unis. Visiblement c’est quelque chose qui a plus aux joueurs. Ça ne veut pas dire que c’est quelque chose que nous allons refaire, mais en tout cas nous avons pensé que c’était un bon moyen de marquer le coup pour cet anniversaire. Je ne peux pas vous dire ce qui est prévu après le 31 Mars. »

On retiendra donc que la date du 31 mars ne sera pas une finalité en soi et que visiblement Nintendo a encore de belles annonces dans les tuyaux…