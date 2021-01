10 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

L’année commence bien ! Voici le plein de petites annonces.

On commence avec une annonce en retard ! Cave Digger est sorti le 28 décembre.

Préparez-vous à explorer la nature et les profondeurs de la montagne.Creusez la roche avec de fortes oscillations, récolter les fruits de la Terre nourricière et échanger des objets de valeur minés contre de nouveaux gadgets. À l’extérieur du saloon, une ville en ruine attend son sauveur! Réparez le train pour entrer dans les mines et creusez plus profond que tout mineur avant vous.

Caractéristiques:

Explorez la cage d’ascenseur et quatre énormes niveaux de mystères, de richesses et d’événements étranges.

Une certaine puissance supérieure semble engloutir la frontière.

Construisez la voie vers les mines en préparant et en améliorant votre véhicule.

Mais attention, l’aventure peut se terminer de huit manières différentes en fonction des actions et des choix effectués.

Rencontrez un compagnon qui vous aidera à porter le poids sur vos épaules.

Partez à la chasse aux trésors pour trouver un butin magique.

La technologie de mise à niveau à 10 éléments a évolué de manière inimaginable, rendant l’exploitation minière plus rentable.

28 succès et plus à venir dans les mises à jour gratuites de contenu.

Choices That Matter: And The Sun Went Out sortira le 14 janvier pour 3.99€.

Et si le soleil disparaissait inexplicablement pour ne revenir que quelques heures plus tard ? Enquêtez avec votre compagnon IA, Moti. Révélez des conspirations. Retrouvez d’anciennes religions. Voyagez dans le monde entier. Découvrez qui assassine des scientifiques et quel est le rapport avec les disparitions aléatoires du soleil. C’est votre voyage, et seuls vos choix peuvent révéler la vérité. Environ 600 000 mots et 2 400 choix au total ! Voyez combien d’autres joueurs ont visité le même endroit que vous, à chaque fois que vous terminez un chapitre de l’histoire. Ce jeu ne peut être joué qu’en anglais. CHOICES THAT MATTER est une collection de jeux d’aventure textuelle épique, similaire aux livres classiques dont vous êtes le héros. Nos histoires interactives sont parmi les plus complexes de cette catégorie. Aucun joueur ne peut découvrir toute l’histoire en un seul passage !

Life of Fly sortira sur la boutique en ligne de la console hybride le 14 janvier 2021 et il sera proposé au prix de 14.99€.

Life of Fly propose 12 nouvelles chacune tournant autour de la vie et des pensées d’une autre mouche. C’est un jeu de vol narratif intéressant mais relaxant pas comme les autres. Vous sautez dans le rôle d’une petite mouche qui recueille sa pensée tout en explorant son propre milieu de vie. Le contenu le plus intéressant du jeu se trouve à un méta-niveau où chaque mouche parle de sa vie, de certaines choses qui lui sont arrivées et de certaines pensées presque philosophiques qu’elles ont eues. Préparez-vous à découvrir un contenu très inhabituel, des pensées intéressantes qui vont bien au-delà de la vie normale d’une mouche et des histoires courtes amusantes avec une torsion.

Dark Sauce sortira lui sur l’eShop de la Nintendo Switch le 22 janvier 2021 à un prix de 4.99€.

Dark Sauce est un jeu de plateforme cubique qui offre tout ce dont le vrai joueur a besoin: des graphismes 3D colorés avec des voxels, des niveaux difficiles, des PNJ mémorables, des donjons, des dragons et un butin précieux! Plongez au cœur du donjon plein de monstres méchants et de pièges mortels. Les montagnes d’or seront votre récompense, mais méfiez-vous – un dragon ancien et dangereux les garde sans relâche. Relevez ce défi si vous osez. Vous devrez surmonter des niveaux complexes et éliminer le puissant dragon, qui protège les trésors d’or. Et encore une chose: vous n’avez pas de super-capacités. Vous n’êtes qu’un petit cochon qui s’est aventuré profondément dans le donjon sombre et dangereux. Essayez de survivre!

Prévu pour fin 2020, B.ARK sortira finalement en début d’année.

Team B.ARK au rapport ! Les carlins, les chats, les ours et les lapins vont sauver le système solaire ! Dans ce jeu de tir à défilement latéral, vous pourrez coopérer avec vos amis pour piloter des vaisseaux mignons mais puissants et vaincre des vagues d’ennemis. Parcourez la galaxie, mettez au point des stratégies d’attaque en équipe, améliorez vos vaisseaux, et explorez le système solaire pour débloquer une fin secrète.

Le studio Primary Orbit dévoile une nouvelle vidéo pour son jeu Marchen Forest: Mylne and the Forest Gift. Le donjon/RPG sera disponible le 28 janvier prochain en occident tout comme au japon.

Voici maintenant la vidéo l’introduction du jeu Sugar Style qui sortira le 25 mars 2021 sur la Nintendo Switch japonaise à un prix de 6.980 Yens (environ 55€), 9.980 Yens soit l’édition limitée soit près de 78.65€.

Mahjong Adventure sortira le 12 janvier 2021 à un prix de 7.99€ (6.52$ aux États-Unis).

The Last Dead End est désormais disponible sur Nintendo Switch, mais aussi sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S.

Dans ce jeu, nous jouons le rôle du jeune scientifique Farhad Novruzov, qui est retourné dans son pays natal pour aider à filmer un film documentaire pour une chaîne de télévision internationale. Ici, il fait face à des événements étranges liés à l’ancienne religion de zoroastrisme et le scientifique doit trouver la raison de ces événements. Le jeu se déroule à la fois de la première personne et la troisième personne. La plupart des actions ont lieu et de recherche dans la vue première personne. L’action principale du jeu se déroule à Bakou, en Azerbaïdjan. Il se déroule dans une ville intérieure réellement existante de Bakou. C’est le plus ancien quartier de la ville avec une histoire millénaire, entourée d’un mur forteresse, à l’intérieur qui, avec les vieilles rues, il y a des dizaines de sites historiques et archéologiques. Il y a plusieurs ennemis réguliers dans le jeu, ainsi que des ennemis forts (les patrons), qui ont été inspirés par les légendes locales. Dans la lutte contre certains d’entre eux, il y a sa propre tactique de les gagner. Le jeu a une vaste encyclopédie et la possibilité de la recherche. Articles dans une vaste encyclopédie, contenant des articles sur des objets historiques, des personnages, des symboles, etc., sont ajoutés le long du cours du jeu. Dans le jeu, il y a plusieurs éléments qui peuvent être sélectionnés, vus de tous les côtés, apprendre des informations à leur sujet. Avec l’aide de lunettes technologiques, dont le personnage principal est, vous pouvez lire et déchiffrer les inscriptions dans les langues anciennes qui sont sur les murs de la vieille ville. Certains des endroits sont construits un à un avec la ville réelle et les bâtiments historiques, le jeu a de nombreux objets qui reflètent la saveur nationale de la vieille ville. La majeure partie du jeu se déroule dans des endroits inhabituels pour le genre – une forteresse inondée, un ancien palais, ruines antiques, etc. C’est l’un des rares jeux du genre, avec des éléments d’horreur, où l’action se déroule dans une vraie ville , enveloppé dans une atmosphère mystique. Mode de survie. mode spécial où vous pouvez combattre avec différents ennemis dans différentes cartes. Il existe trois types de survie: essayer de tenir des « vagues » d’ennemis, tuer tous les ennemis dans un certain temps et enfin, pour durer aussi longtemps que possible, rester en vie.

WRITHE sortira sur l’eShop le 15 janvier prochain. Vous pouvez passer une précommande dès maintenant pour 7,49 $, mais le prix passera à 10 $ après le lancement.

Lors du projet Fate Project New Year’s Eve TV Special 2020, un remake de Tsukihime a été annoncé sur Nintendo Switch. Sa sortie est prévue pour l’été 2021 au Japon.

Et pour terminer cet article, voici le top des ventes de la semaine sur l’eShop 3DS aux États-Unis.

Pokemon Crystal Tomodachi Life Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Pokemon Yellow Pokemon Red Pokemon Gold Pokemon Omega Ruby Zelda: Ocarina of Time 3D Pokemon Silver Super Mario Bros. 3 Super Mario 3D Land Pokemon Alpha Sapphire Zelda: Majora’s Mask 3D Pokemon Blue Pokemon X Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies Minecraft: New 3DS Edition Super Mario World Pokemon Y Super Mario Maker for 3DS

