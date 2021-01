8 nouveaux jeux annoncés et datés sur Nintendo Switch

On commence avec de quoi faire tilter le cœur des fans de retrogaming.

La date de sortie en Europe a été confirmée pour la collection Turrican Flashback. ININ Games a annoncé que le titre sortira le 29 janvier en Europe et en Amérique du Nord. Turrican Flashback comprend Turrican, Turrican 2, Super Turrican et Mega Turrican.

Märchen Forest: Mylne and the Forest Gift est enfin daté au 28 Janvier 2021.

La date de sortie de Forward to the Sky, du développeur HorngYeuan Digital, n’avait été annoncée précédemment que pour le Japon, mais nous avons maintenant la confirmation que le jeu sortira le même jour en Amérique du Nord et en Europe grâce à l’éditeur COSEN. Le lancement aura lieu le 25 février 2021.

Prenez un souffle profond et retrouver votre fiancée qui est disparu dans l’abysse de l’océan. Abyss: The Wraiths of Eden sortira sur Nintendo Switch aujourd’hui au prix de 14.99€.

Découvrez et explorez une ville sous-marine oubliée qui cache des nombreux secrets glaçant le sang dans les veines. Trouvez-vous face à face avec les forces surnaturelles qui guettent dans de sombres coins et le mal antique se cachant dans les chambres le plus profonds d’Eden idyllique. En visitant la ville sous-marine vous aurez l’occasion de résoudre les énigmes intéressantes, de vivre une aventure extraordinaire tenant en haleine qui est entremêlée par des changements subis de situation surprenants et de savourer le beau monde sous-marin. Plongez dans le jeu pour faire soi-même l’expérience des merveilles du monde sous-marin.

L’équipe derrière Alder’s Blood a un nouveau projet, et ils espèrent le sortir sur Nintendo Switch: le sombre Nadir, inspiré du JRPG verra son lancement officiel dans un futur proche.