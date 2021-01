Une mini vidéo pour Bravely Default II sur Nintendo Switch

L’équipe à l’origine de la série Bravely et d’OCTOPATH TRAVELER revient avec BRAVELY DEFAULT II, en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 février prochain !

Découvrez un nouveau monde, une nouvelle histoire et de tout nouveaux héros de la lumière dans cette suite du premier Bravely Default. BRAVELY DEFAULT II inclura également de la musique inédite de Revo (Sound Horizon/Linked Horizon).

Enjoy a peek at the epic journey that awaits the Heroes of Light before 26/02 with the #BravelyDefault II demo!

Give it a try: https://t.co/UVKIAKox7u pic.twitter.com/uh5dULQPBB

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) January 21, 2021