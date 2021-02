Les prochains Championnats du Monde du JCC Pokémon, du jeu vidéo et de Pokkén Tournament DX sont repoussés à 2022, à Londres

Attendez-vous à une célébration élargie de cette compétition Pokémon l’année prochaine.

La sécurité et le bien-être de nos compétiteurs, organisateurs, employés, communautés locales et partenaires sont plus que jamais notre priorité et notre préoccupation principale dans nos décisions.

Après revue et examen attentif des recommandations données par les autorités de santé publiques locales, régionales et nationales, ainsi que par l’Organisation mondiale de la Santé (World Health Organization), la santé publique en Angleterre (Public Health England) et les centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention), nous avons pris la décision difficile de repousser les Championnats du Monde Pokémon à 2022. Cet évènement aura lieu à Londres.

En raison de la suspension des Championnats Play! Pokémon, tous les évènements Play! Pokémon homologués restent suspendus jusqu’à nouvel avis. Ceci comprend les Défis de Ligue, Coupes de Ligue, tournois de Premier Défi, et Midseason Showdowns. Nous avons hâte de célébrer les succès de tous nos compétiteurs dans une version élargie des Championnats du Monde Pokémon 2022 à Londres. Toutes les invitations aux Championnats du Monde Pokémon 2020 seront honorées pour les Championnats du Monde 2022.

Nous suivons de près les recommandations et les directives de santé publique des organismes gouvernementaux appropriés pour déterminer quand la reprise des évènements sera sans danger pour nos communautés. Nous étudions chaque pays au cas par cas, en fonction des dernières nouvelles et recommandations fournies par les organismes gouvernementaux appropriés, et experts médicaux.

Nous remercions nos millions de joueurs, fans, organisateurs et professeurs du monde entier pour leur soutien et compréhension. Les Championnats Internationaux Pokémon et les Championnats du Monde Pokémon sont des évènements très spéciaux pour nous et pour la communauté des joueurs. Nous sommes impatients de vous revoir et de reprendre les compétitions.

En outre, nous continuerons à soutenir les compétitions en ligne avec nos nouveaux évènements (la Coupe des Joueurs Pokémon, le Play! Pokémon Team Challenge), ainsi que par l’intermédiaire de nos revendeurs avec les Ligues à domicile.