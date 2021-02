Nintendo renouvelle Legend of Zelda: Phantom Hourglass et relance les rumeurs de remakes Zelda sur Nintendo Switch

Cette année marque le 35e anniversaire de la franchise The Legend of Zelda et il semble probable que les fans de Nintendo Switch auront de nombreuses façons de célébrer l’événement.

L’une d’entre elles pourrait prendre la forme d’une compilation anniversaire de Zelda présentant les anciens jeux de la franchise. Des rumeurs ont circulé à propos de cette collection et un renouvellement de la “marque” pourrait leur donner un peu de crédit.

L’année 2020 a marqué le 35e anniversaire du premier Super Mario Bros.. Nintendo a célébré l’occasion avec un certain nombre de jeux , notamment Super Mario 3D All-Stars, une excellente compilation de trois jeux classiques de Mario. Il ne serait pas surprenant de voir Zelda recevoir une compilation similaire pour son propre anniversaire. The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et The Legend of Zelda : Twilight Princess HD font parti des des rares jeux Wii U qui n’a pas encore eu le droit d’être porté sur Nintendo Switch, donc une collection comprenant ce jeu et Phantom Hourglass (voir d’autres) serait probable ! Mais, The Legend of Zelda : Phantom Hourglass est sorti en 2007, et pourrait plutôt bénéficier d’un remake complet plutôt qu’un portage brut. Le développeur Grezzo travaille depuis longtemps sur la franchise Zelda, notamment sur un remake de The Legend of Zelda : Link’s Awakening qui est sorti sur Switch en 2019. Depuis, le développeur a été particulièrement silencieux. Peut-être que les fans de Zelda peuvent s’attendre à voir un autre remake sortir cette année, à la place !

Mais, on s’affole un peu à cause de la proximité de l’anniversaire de Zelda, rien n’a été annoncé, à propos de jeux comme d’événement autour de la série. C’est peut être juste un simple renouvellement des droit de la marque. L’avenir nous le dira, sûrement assez rapidement.

Phantom Hourglass trademark registered in Australia, supporting the theory that a Zelda 35th anniversary remaster pack is coming to Switch this year. – via @KeliosFR #Nintendo #Zelda35th pic.twitter.com/9YMAhEkB0N — Okami (@Okami13_) February 9, 2021

