Le plein d’images pour Ghosts ‘n Goblins Resurrection et STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town sur Nintendo Switch

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Le famitsu est en forme aujourd’hui et propose de nouvelles images pour Ghosts ‘n Goblins Resurrection et STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town sur Nintendo Switch

La dernière nouveauté de la franchise STORY OF SEASONS s’enracine sur la Nintendo Switch ! Ce titre de simulation de ferme/vie originale tant attendu donne aux joueurs plus de liberté que jamais ! Adoptez l’esprit des pionniers pour dompter la nature sauvage, découvrez de nouveaux animaux, produisez et faites prospérer votre ferme. Personnalisez chaque centimètre de votre domaine pour impressionner un nouvel ensemble de candidats au mariage d’Oliville, un site touristique en devenir qui se développe et prospère parallèlement à votre ferme.

La série légendaire de jeux de plates-formes est de nouveau à l’honneur ; Ghosts ‘n Goblins Resurrection marque le retour de la série héroïque qui a débuté il y a plus de 35 ans. Rendant hommage à Ghosts ‘n Goblins et Ghouls ‘n Ghosts, le dernier opus combine le gameplay d’action et de plates-formes de la licence avec un design inspiré des livres du Moyen-âge. Le nouveau jeu suivra une fois de plus le vaillant chevalier Arthur dans sa course, ses sauts et ses combats à travers des scènes menaçantes se déroulant dans le royaume des démons. Arthur doit vaincre d’innombrables ennemis macabres dans sa quête pour sauver la princesse de l’emprise maléfique du Seigneur Démon. Les braves chevaliers qui oseront porter secours à la princesse devront procéder avec une extrême prudence alors que des dangers terrifiants les attendent, retrouvant notamment des ennemis comme les Zombie, Skeleton Murderer, Pigman ou autres Red Arremer. Ghosts ‘n Goblins Resurrection est prévu en version dématérialisée le 25 février 2021 sur Nintendo Switch.