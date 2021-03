Le compte Twitter d’Apex Legends précise que le jeu sortira ce soir sur Nintendo Switch

Le compte Twitter officiel d’Apex Legends a confirmé que le jeu de tir multijoueur gratuit d’EA et Respawn arrivera sur l’eShop Nintendo Switch ce soir (19H).

Il sera lancé en même temps que l’événement de la collection Chaos Theory. L’équipe a déclaré sur son blog officiel que les joueurs de Switch se verront offrir 30 niveaux gratuits pour leur Battle Pass de la saison 8. De plus, pendant les deux premières semaines suivant le lancement, jouer sur Switch vous permettra également de gagner le double d’XP.

Nintendo Switch players can jump into the Chaos Theory Collection Event the evening of March 9th, when Apex Legends officially launches on the platform. pic.twitter.com/jFOAvPBJbh

— Apex Legends (@PlayApex) March 9, 2021