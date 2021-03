Persephone (Nintendo Switch) – Le test

Sorti en Octobre 2018 sur iOS et Android, Persephone arrive sur la console hybride de Nintendo. L’équipe de Momo-pi studio saura-t-elle nous convaincre avec ce jeu plein de charme ?

Persephone, la déesse d’Hadès

Si vous avez joué à l’excellent Hadès dont le test est ici, le nom de Persephone vous dira sans doute quelque chose. Fille de Zeus et de Déméter, elle est aussi l’épouse d’Hadès, le dieu des enfers. En tant qu’épouse du seigneur du domaine souterrain, elle en est également la souveraine. Privilège du mariage, elle a le droit d’aller et venir comme bon lui semble, et même de sortir des enfers si cela lui chante. Ses sorties sont souvent associées au retour de la végétation et au printemps, car elle partage environ six mois de sa vie à l’extérieur et six autres sous terre. Rien de plus normal quand sa mère, Déméter, n’est autre que la déesse de l’agriculture et des moissons.

Pourquoi nous vous racontons tout cela ? Tout simplement, car le jeu démarre lors des retrouvailles de Persephone et d’Hades. Alors qu’ils s’apprêtent à s’enlacer tendrement, Déméter, la mère de Persephone, les sépare grâce à ses pouvoirs divins. Cette union ne lui plaît pas le moins du monde. Mais cela ne fera que renforcer la détermination de notre déesse pour retrouver son bien-aimé.

La mort n’est pas la fin, ce n’est qu’un moyen d’arriver à vos fins

Nous voilà donc lancés dans la peau de Persephone qui va parcourir les enfers pour retrouver Hadès. Ce parcours sera semé d’embûches et mettra votre cerveau à rude épreuve ! Oui, nous sommes ici dans un jeu de réflexion avec des casse-têtes à résoudre au fil de la centaine de niveaux proposés. Là ou Persephone se démarque des autres jeux du genre, c’est par son gameplay particulier. En effet, pour atteindre la sortie d’un niveau, il vous faudra mourir beaucoup de fois. Mais n’ayez crainte, Persephone est une déesse, elle ne peut donc réellement mourir. Elle réapparaîtra au dernier checkpoint en laissant son ancien corps sans vie. Et c’est ce corps qui vous servira à vous débloquer de situations impossibles à résoudre. Un trou avec des pics ? Sauter dedans pour que votre corps fasse office de pont lors de votre prochain passage ! Mais attention, vous ne pourrez conserver que trois dépouilles. Ensuite, elles disparaîtront par ordre d’apparition. Il faudra donc parfois bien choisir l’endroit et le moment de votre mort. En plus de votre cadavre, vous pourrez pousser des caisses qui vous protégeront des différents pièges ou qui flotteront dans l’eau afin que vous puissiez éviter de vous noyer. Et ce n’est pas tout ! Au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans les profondeurs, de nouvelles capacités seront disponibles dans certains niveaux. Approchez-vous de la stèle grise et lors de votre mort, votre personnage se transformera en statue. Utile pour arrêter certains projectiles ! Il existe encore des stèles qui transforment votre cadavre en grosse flamme ou bien qui créent un clone de vous-même. Bref, vous l’aurez compris, le gameplay arrive à se renouveler à chaque chapitre.

Il existe une dizaine de chapitres contenants chacun une dizaine de niveaux. La difficulté va également crescendo. Les premiers niveaux servent souvent à nous faire découvrir un nouvel élément de gameplay. Puis les suivants deviennent rapidement très coriaces pour notre cerveau. Heureusement, au bout d’un certain temps, il vous est possible d’accéder à la solution. Cette solution est une petite vidéo ou l’on voit notre personnage bouger tout seul pour atteindre la sortie. C’est très pratique, car si on ne veut pas avoir la solution entière, mais juste connaître la bonne façon de débuter, on peut arrêter l’aide au moment que l’on souhaite afin d’essayer de résoudre le casse-tête par soi-même.

Des graphismes tout mignons accompagnés d’une jolie musique

Etant à la base un jeu de smartphone, on ne peut demander à Persephone d’avoir des graphismes extraordinaires. Et pourtant, on se plaît à regarder les différents niveaux très colorés. Chaque chapitre possède ses propres mécanismes et thèmes graphiques. Nous n’avons vraiment pas l’impression d’avoir un jeu répétitif. De plus, le tout est accompagné d’une très jolie musique propice à la réflexion.

Attention au claquage cérébral !

Ne vous fiez pas aux graphismes presque enfantins de Persephone, nous avons affaire là à un jeu d’une difficulté qui pourra sans doute en rebuter plus d’un ! Mais, si vous aimez les défis intellectuels, alors ce jeu est fait pour vous. Sur la centaine de niveaux que compte le jeu, nous avons dû faire appel environ cinq fois à l’aide et nous avons également pris beaucoup de temps sur certains niveaux afin de trouver la solution. Cette difficulté augmente considérablement vers la moitié du jeu lorsque l’on incarne Déméter, la mère de Persephone. Mais si ce n’est pas assez pour vous, peut-être, trouverez-vous votre bonheur dans la dizaine de niveaux secret disséminé dans le jeu (un par chapitre).

Mais lorsqu’on démarre un niveau, nous n’avons plus qu’une chose en tête : trouver la solution. L’avantage de ce jeu, c’est que l’on peut y jouer par petites séquences. Nous pouvons faire un, deux ou trois niveaux, puis se reposer un peu l’esprit. Heureusement, car votre cerveau pourrait bien se fatiguer. C’est un jeu qui est également idéal en mode portable pour passer le temps dans les transports.