DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds arrive sur mobile

Le RPG d’action en équipe basé sur le manga et la série animée à succès sortira sur l’App Store® et Google Play™ en 2021. Les préinscriptions sont disponibles dès maintenant sur Android

PARIS, le 16 mars 2021 – SQUARE ENIX® et DeNA Co., Ltd. ont annoncé qu’un nouveau jeu mobile, DRAGON QUEST™ The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds, arrivera sur l’App Store® et Google Play™ en 2021. Basé sur l’animé à succès DRAGON QUEST The Adventure of Dai et un dérivé de la série mondialement populaire, DRAGON QUEST de SQUARE ENIX, DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds est un RPG d’action en équipe sur mobile qui propose des séquences de combats dynamiques ainsi que des possibilités de faire progresser les personnages. Les préinscriptions pour la version Android sont désormais disponibles. Pour plus de détails, rendez-vous sur : https://play.google.com/dqdaihb

De plus, une bêta fermée de DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds sera bientôt lancée sur les appareils Android en France, en Australie, au Canada, en Angleterre, au Japon, en Nouvelle Zélande et à Singapour, permettant aux joueurs de ces régions de profiter de certains contenus du jeu en anglais et en japonais avant son lancement.