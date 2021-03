Concert virtuel de Danger & première promo sur Haven !

Alors que nous sommes tous privés depuis bien trop longtemps de concerts et événements musicaux, Danger, The Game Bakers et G4F Records se sont associés pour proposer un concert virtuel gratuit pour rassembler les fans de jeux et de musique du monde entier. Ce concert virtuel exceptionnel, entièrement conçu par l’artiste et musicien Danger, durera environ 15 minutes et comprendra des morceaux tirés des bandes originales des jeux Haven et Furi de The Game Bakers ainsi que de son album Origins, autour d’une scène virtuelle située dans l’univers mystérieux de l’artiste.

Montpellier, France – 16 mars 2021 –etsont heureux d’annoncer le concert virtuel de Danger qui aura lieu samedi 20 mars. Le concert sera le point culminant de cette semaine dédiée à la communauté Haven, avec des sessions de questions réponses avec les développeurs, un concours de fan art et plus encore. C’est aussi la première fois que le jeu est disponible à prix réduit, à -20%.