King Lucas (Nintendo Switch) – Le test

King Lucas est un dungeon-crawler et platformer, en 2D vue de côté, du studio espagnol DevilishGames (le même studio que Path To Mnemosyne). Après être sorti en fin d’année 2016 sur ordinateur, il est publié sur le eShop de la Nintendo Switch le 21 février 2020.

Un but simple, pour une exploration complète

Vous êtes de passage devant le château lorsque le roi vous demande d’aller récupérer un membre de sa famille qui s’est perdu à l’intérieur même du château (une de ses filles, son chien) ; en effet le lieu a été ensorcelé et la disposition des salles changent constamment. Une fois le membre de la famille royale retrouvé, vous aurez encore et encore la même quête, avec une nouvelle cible et un château agrandi, augmentant ainsi la difficulté.

Dans le coin supérieur gauche se trouvent des informations : d’abord le portrait de votre personnage avec son nom, puis sa barre de vie, de bouclier ainsi que le nombre de coups avant que votre arme casse et la somme d’argent que vous avez sur vous.

Le château est composé de plusieurs salles (maximum affiché à 1223) qui sont immenses. Elles sont composées de différents niveaux, avec entre eux divers éléments tels que du vide, de l’eau, du feu ou encore des échelles. De plus, de nombreux monstres habitent en ces lieux. Certains chemins à travers la salle peuvent contenir des portes, pour lesquelles il faudra une clé. Les extrémités du château sont des salles particulières qui respectent toutes le même schéma : les salles de gauche, le côté par lequel vous entrez dans le château, ont une petite fenêtre par laquelle vous pouvez passer mais n’y sautez pas sous peine de vous écraser au sol. Les salles au sous-sol seront remplies de trésors (pièces ou potions), mais nécessiteront d’utiliser certains objets pour ne pas finir embrochés sur des piques.

La famille royale n’est pas la seule piégée dans ce lieu

Les trésors et l’argent que vous pourrez ramasser au cours de votre aventure vous seront utiles si vous rencontrez des vendeurs. Ils sont au nombre de deux mais peuvent être présent dans plusieurs salles. Le forgeron vous proposera armes et boucliers, alors que la sorcière aura des artefacts comme des potions de santé ou des clés. Si vous décidez de ne rien acheter au forgeron, vous n’aurez qu’un petit poignard basique, qu’il est impossible de briser.

D’autres personnages se sont retrouvés enfermés dans ce château labyrinthique. Ils vous proposeront des quêtes annexes, dont le but est de tuer un nombre donné d’ennemis (par exemple 10 rats) l’objectif étant noté en bas à gauche de l’écran. Une fois terminées, vous recevrez directement une récompense en pièces d’or.

Le bestiaire est assez complet. Nous pouvons rencontrer des ennemis habituels dans un château (squelettes, araignées, fantômes, chauves-souris, etc) et des ennemis assez originaux (escargots, poissons). Donner un coup à un ennemi remet à zéro son temps d’action. À certains moments, toutes les portes de la salle dans laquelle vous venez d’entrer se fermeront, vous bloquant avec un mini-boss. Vous ne pouvez savoir où sont ces salles avant d’y entrer.

La mort n’est pas une fin

Lorsque vous mourez, vous entendrez une musique triste, qui dure un petit moment, pendant lequel vous ne pouvez rien faire. Puis vous pourrez soit retenter avec la disposition actuelle des salles, en revenant à l’entrée (si vous avez trouvé un checkpoint, vous reviendrez dans la salle où il a été ramassé) ou alors vous pouvez choisir d’abandonner, et de retrouver un château tout neuf avec un nouvel agencement de salles. Cependant, votre inventaire restera le même qu’avant votre mort.

Un jeu accessible

King Lucas est disponible en espagnol, en anglais ainsi qu’en russe. Bien qu’il puisse être désagréable que le français ne soit pas proposé, il n’y a pas de difficultés majeures à comprendre le jeu qui reste simple.

Les actions, tout comme le reste, sont assez simples : se déplacer, sauter, taper, ouvrir la carte/l’inventaire. Le personnage peut aussi courir.

Les graphismes sont assez basiques, et la musique est redondante, on finit par ne plus y faire attention. Lors de notre test, nous avons plusieurs fois vu le personnage se téléporter sans y trouver d’explication : petit problème de framerate ? Et une fois le personnage ne souhaitait plus bouger, les monstres qui l’attaquaient ne faisaient aucun dégât, il a fallu redémarrer.