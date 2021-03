Black Legend (Nintendo Switch) – Le test

L’éditeur Warcave refait parler de lui avec la sortie de Black Legend sur la Nintendo Switch. Après le très correct War Party dont le test se trouve ici, Black Legend saura t-il nous séduire ?

Grant, la ville de la brume

La brutalité de la guerre n’épargne personne … et peut-être les survivants en sont-ils les principales victimes … La cité État de Grant a bénéficié de la protection de ses partenaires commerciaux pendant des siècles. Toutefois lorsque cette sécurité s’évanouit au moment où les bannières des envahisseurs unifiés s’approchaient, la cité s’en remit à Méphisto … D’une main, le légendaire alchimiste Méphisto créa une puissante décoction qu’il libéra, répandant une brume épouvantable qui nimba les rues de la ville. De l’autre, il fit don de son antidote aux citoyens. Il finit par prendre ses jambes à son cou et la seule chose qui s’échappa de Grant furent des cris d’agonie et le vacarme du chaos. Voici la légende de Grant… Vaillants mercenaires, notre victorieux roi vous donne une chance de vous racheter. Vos transgressions à l’encontre de la couronne seront pardonnées. Libérez en son nom cette ville débordante de richesse. Dissipez ce brouillard qui ensauvagea autrefois ses soldats. Exaucez ses désirs et il vous accordera votre liberté.

Vous l’avez donc compris, vous êtes à la tête d’une escouade de mercenaires en quête de rédemption. Afin d’obtenir le pardon du roi pour vos erreurs passées, vous êtes chargé de libérer la ville de Grant. La brume qui envahit la ville n’est plus supportable. Les cultistes de Méphisto non plus. Ces hommes qui vouent une adoration pour le légendaire alchimiste sèment la terreur dans la ville. Plus aucun habitant n’ose s’aventurer dans les ruelles de la cité. Cependant, il existe un espoir : « La griffe dorée ». Elle incarne la résistance. Mais elle a besoin de votre aide pour libérer les habitants.

L’alchimie du tour par tour

Vos armes, vos compétences et l’alchimie seront vos atouts pour arriver à vos fins. Vous êtes au XVII ème siècle. Vous pourrez donc tuer vos victimes avec des épées, des arbalètes ou des mousquets. Mais la particularité de l’univers de Black Legend est le recours à l’alchimie. Et tout cela s’effectue avec un système de combat au tour par tour avec une dose de RPG.

Vous allez devoir vous balader dans la ville à la recherche d’objets divers et variés. Lors de votre escapade, vous aurez plusieurs tâches à accomplir sous forme de quêtes. Régulièrement, des ennemis se dresseront sur votre chemin, et c’est là que le jeu vous met au défi avec des combats stratégiques. Pour remporter ces combats, il faudra avoir une équipe bien préparée et choisie judicieusement. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que la complémentarité des membres de votre groupe sera primordiale pour remporter la victoire. En effet, en plus de choisir les équipements de chaque personnage, il vous faudra choisir leur classe parmi la quinzaine de choix possibles. Chaque classe possède des compétences avec des humeurs particulières.

Des humeurs ? Oui, c’est un type d’attaque dont l’effet se combine avec une autre humeur afin d’augmenter considérablement les dégâts. Vous ne voyez pas ? Bon prenons un exemple. Un ennemi qui possède une humeur Nigredo et une humeur Rubedo va subir des dégâts fortement augmentés s’il subit une attaque dite de catalyse. C’est une attaque que peuvent effectuer tous vos mercenaires. Mais parfois, il faudra faire accumuler plus d’humeurs à votre ennemi pour voir les dégâts augmenter de façon exponentielle ! Mais pour pouvoir faire cela, il faut que vos compagnons d’armes possèdent les compétences qui génèrent ces humeurs à vos ennemis. Si un ennemi possède des humeurs qui ne sont pas compatibles ou s’il a accumulé uniquement la même humeur, la catalyse ne fera pas augmenter les dégâts.

Vous vous doutez donc qu’il faudra choisir judicieusement vos attaques et l’ennemi sur lequel vous faites votre attaque. Les trois points d’action de base de vos personnages ne seront pas de trop pour éliminer vos opposants. En plus d’attaquer, certains auront la capacité de soigner. Bref, là-dessus, on est sur du classique.

Et l’alchimie avec le joueur dans tout ça ?

Si les combats sont plutôt classiques mais bien stratégiques, le reste est en revanche malheureusement assez fade. Nous avons eu beaucoup de mal à rentrer dans l’histoire sombre que nous propose Black Legend. À l’image de ce que l’on voit à l’écran, c’est un peu flou. On ne comprend pas très bien comment la cité de Grant en est arrivée là. Le peu d’habitants à qui nous pouvons adresser la parole à travers leur porte ne sont pas aimables. Bref, cela ne nous donne pas très envie de les sauver !

Et toute cette brume ! Ah ! Cela arrange bien le jeu cette brume. Cela permet de justifier les graphismes plutôt moyens auxquels nous avons droit. Le flou sur les personnages est omniprésent. Les rares fois où l’on peut voir les personnages de près, comme au début lors de la personnalisation de notre héros, cela ne donne pas très envie de poursuivre le jeu.

Pourtant, les graphismes des lieux sont plutôt corrects, mais nous avons l’impression rapidement de voir les mêmes décors. Toute cette brume en est sûrement la cause. Et nous n’avons qu’une seule envie : voir de la lumière ! Car c’est très sombre, peut-être même trop sombre. Mais bon, c’est l’histoire qui veut ça.

Quand nous évoquons le fait que le jeu est flou, cela concerne également le gameplay. Pour naviguer parmi les membres de notre équipe, nous devons appuyer sur un bouton sans utiliser le stick ou les flèches directionnelles. L’attribution de l’équipement est assez fastidieuse car on ne voit pas bien les caractéristiques de l’équipement en question, écrites en tout petit. Enfin, concernant l’attribution des classes, là encore, ce n’est pas très clair. Nous nous sommes faits avoir plusieurs fois en attribuant une classe à un personnage afin de bénéficier d’une compétence. Cependant, cette compétence n’apparaissait pas en combat. C’était simplement dû au fait que la compétence n’était pas encore débloquée. Mais pour le savoir, il fallait regarder très attentivement l’écran.

Bien que les combats soient plutôt bien faits et stratégiques, là aussi la clarté de l’interface vient à manquer sur certains points. Nous avons du mal à déterminer la portée de nos attaques ainsi que les humeurs portées par les différents protagonistes.

Bref, un petit peaufinage de l’interface n’aurait pas été du luxe.