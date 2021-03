29 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Une bonne grosse news aujourd’hui.

RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition est annoncé pour le 13 mai prochain sur la boutique en ligne de la console hybride.

RWBY : GRIMM ECLIPSE est un jeu en ligne de hack ‘n’ slash coopératif pour 4 joueurs, basé sur la série de Rooster Teeth au succès international, RWBY. Tenez-vous prêt(e) pour des combats intensifs où vous affronterez les Grimm au travers de lieux familiers du monde de Remnant, et de nouvelles régions jamais vues dans la série. Incarnez Ruby, Weiss, Blake ou Yang, et lancez-vous dans une aventure axée sur les personnages, avec de nouvelles intrigues, de nouveaux types de Grimm, et un nouveau méchant ! Le gameplay hack ‘n’ slash rythmé s’inspire de jeux tels que Dynasty Warriors, combinés à des éléments de coopération à la Left 4 Dead, pour donner lieu à des combats coopératifs démesurés en parallèle à une histoire et des missions captivantes.

Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD sortira le 30 mars prochain pour $29.99 sur l’eShop.

BON SANG ! Il est temps de revenir à Down Under avec cette version entièrement remastérisée de TY, le tigre de Tasmanie 2 : Opération Sauvetage, la suite du meilleur simulateur de thylacine jamais créé. Une fois encore, utilisez votre boomerang, mordez, brisez et planez dans l’Outback australien et aidez les gens des RIVIÈRES DU SUD à résister aux terribles machinations du diabolique BOSS CASS. Plus de boomerangs, de véhicules, de mécaniques, plus de TOUT… dans une aventure australienne se déroulant dans un monde ouvert. Il pourrait même y avoir quelques surprises durant l’aventure…

Deiland: Pocket Planet Edition sortira le 14 avril prochain pour 19,99 € sur l’eShop.

Deiland: Pocket Planet Edition est une aventure agricole relaxante où vous devrez prendre soin de votre petite planète. Cultivez, fabriquez et combattez des monstres pour faire de votre maison un endroit spécial et aidez les autres dans leur quête. Découvrez l’histoire d’Arco dans cette expérience solo, un conte sur l’enfance, l’entraide et la révélation des secrets nichés au coeur de votre planète. Nous avons créé un jeu relaxant, avec une histoire forte et une distribution de personnages variés dont vous ferez la connaissance.

Melty Blood: Type Lumina sortira sur Nintendo Switch pour cette année.

Nouveau trailer pour Bear & Breakfast qui arrive aussi cette année.

Dans Bear and Breakfast, un jeu d’aventure et de gestion tranquille, incarnez un ours au bon cœur et essayez de gérer un bed and breakfast dans les bois. Hank et ses amis trouvent une cabane abandonnée et, à grand renfort d’ingéniosité adolescente, décident d’en faire un bed and breakfast pour gagner de l’argent avec les touristes. Votre affaire prend de l’ampleur, tout comme le mystère de la forêt, et Hank ne tarde pas à découvrir une histoire encore plus dense que la forêt.

Trailer aussi pour Gamedec:

Fatal Twelve sortira sur Nintendo Switch cette année.

Zen Studios a révélé aujourd’hui que Pinball FX, ” l’expérience de flipper de nouvelle génération ” du développeur, sortira sur Nintendo Switch. Le jeu devrait arriver plus tard en 2021.

One Escape sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour $4.99 / €4.99.

Trois amis ont un jour décidé de braquer une banque. Mais les choses ont mal tourné et ils se sont fait épingler… Ces criminels fougueux doivent maintenant se montrer plus malins et réussir la plus incroyable des évasions. Trouvez le chemin de la liberté en vous cachant des gardiens, en recherchant des cartes magnétiques pour ouvrir les portes verrouillées et en évitant de redoutables pièges ! Accomplissez 60 niveaux pour parvenir à votre but ultime : sortir de prison !

Hellbreachers est disponible pour 4,99 €.

Aria Chronicle sortira sur Nintendo Switch le 8 juillet prochain.

Summer Pockets sortira le 1er juillet.

Little Kite est disponible pour 7,99 €.

Le jeu met en évidence les problèmes d’une famille en difficulté, dans laquelle une personne a abandonné et une autre tente de corriger les erreurs du passé. Les personnages principaux sont Mary et son fils Andrew. Après la mort de son mari, Mary s’est mariée une seconde fois avec Oliver, dans le but de créer une famille à part entière pour son fils. Mais tous les jours, des problèmes consument le nouveau mari et il trouve son réconfort dans l’alcool. Bientôt, ils découvrent que la violence domestique devient courante. La patience et l’inaction de Mary, si habituelles et pratiques pour tout le monde sauf le petit Andrew, amènent la vie de leur famille à un point extrême – un point où elle doit prendre une décision audacieuse.

Insurmountable semble prévu pour cette année sur Nintendo Switch.

World Splitter arrivera le 22 avril.

Rising Hell sortira en mai sur Nintendo Switch.

Knight Squad 2 sortira le 14 avril pour 12,99 €.

Choisissez un chevalier excentrique et combattez pour la gloire à l’aide d’armes loufoques. Triomphez de vos amis à travers une quantité absurde de modes de jeu, à la fois hors ligne et en ligne. Knight Squad 2 célèbre le retour d’une expérience multijoueur acclamée dont tout le monde peut profiter. Cette fois, les chevaliers colorés et loufoques ont encore plus de modes de combat et plus d’armes déjantées pour la baston ! Multijoueur local et en ligne multiplateforme – Rassemblez des amis et / ou défiez de parfaits inconnus, quelles que soient les plateformes sur lesquelles ils choisissent de jouer. Une quantité absurde de modes de jeu – Tabassez-vous dans une mêlée royale, capturez le Graal, poussez une bombe sur rails, chassez les âmes, devenez le Minion Master et beaucoup plus. Armes farfelues – Armez votre chevalier avec des armes médiévales comme le noble arc à flèches, le boomerang exotique ou les mines de proximité sournoises. Folie personnalisable – Ajoutez du chaos en activant les planchers glissants, les corps explosifs ou en changeant les armes de départ et les bonus.

C14 Dating sortira sur Nintendo Switch le 2 avril pour $19.99 / €19.99.

Ayo the Clown sortira cet été.

Don’t Give Up: A Cynical Tale sortira le 8 avril pour $9.99.

Premier trailer pour Clockwork Aquario.

Smelter sortira le 22 mars sur Nintendo Switch 16,79 €.

Vous incarnez Eve, fraîchement sortie du jardin d’Eden et armée d’une bio-armure. Explorez un monde inconnu et dangereux, affrontez ses étranges habitants et étendez votre empire au cours d’une périlleuse épopée pour retrouver Adam. Le jardin d’Eden est définitivement détruit. Eve se retrouve alors dans un monde inconnu, seule, son Adam bien aimé ayant disparu. En partant à sa recherche, elle rencontre Smelter, une curieuse créature ailée particulièrement pompeuse qui possède la capacité de se transformer et de fusionner avec les autres, leur conférant ainsi des pouvoirs exceptionnels. Se proposant de lui offrir son aide apparemment « inestimable », Smelter se transforme et fusionne avec Eve, pour qu’ensemble ils se lancent dans une aventure au sein des hostiles Terres Cahoteuses. Ils y étendent l’empire de Smelter afin de pouvoir pénétrer toujours plus loin dans les différents domaines pour découvrir ce qui est arrivé à son Adam, espérant le retrouver vivant et le ramener afin qu’Eve et lui puissent enfin vivre en paix. Smelter est un jeu qui mêle judicieusement les genres Stratégie en Temps Réel et jeu de plateformes, inspiré des classiques de l’ère du 16-bit. Dans les niveaux STR, le joueur assiste Smelter et ses fidèles forces Zirmes à étendre son empire. Annexer des territoires ennemis permet de débloquer des niveaux de plateformes regorgeant de surprises et de nostalgie. Débloquez des arbres de capacités élémentaires uniques, améliorez vos compétences, et utilisez-les contre les environnements inhospitaliers ou pour vaincre de coriaces ennemis et de dangereux boss.

Life of Delta va aussi sortir sur Nintendo Switch.

Life of Delta est une aventure point-and-click dans un monde post-apocalyptique. La Grande Guerre a balayé les humains de la surface de la Terre. Il ne reste aujourd’hui que des robots d’entretien délabrés et des lézards humanoïdes nés des retombées nucléaires. Notre histoire suit Delta, un petit robot d’entretien. Comme les autres, il tente de survivre dans cet environnement impitoyable. Il est jour contraint de partir explorer un vaste monde post-apocalyptique, à la recherche de son ami disparu. Petit, mais rusé, il devra mettre en œuvre une débauche d’astuces pour surmonter les obstacles et les défis du voyage.

Savior arrivera lui hiver 2022.

Epic Chef est annoncé sur Nintendo Switch.

Préparez-vous à embarquer pour un voyage gastronomique en incarnant le dynamique chef Zest, qui devra cultiver, créer et cuisiner jusqu’à devenir une légende ! Epic Chef est un jeu d’aventure à l’histoire captivante, saupoudré de simulation de vie, de cuisine et de fabrication, le tout mélangé en un jeu des plus appétissants !

Embr sortira cet été !

Dans Embr, incarne un pompier dans un monde capitaliste où les services d’urgence sont obsolètes. Grimpe aux immeubles, casse les vitres, affronte le feu et sauve des vies, seul ou jusqu’à 4 joueurs. Rejoins Embr, la révolution des services d’urgence, et deviens dès aujourd’hui un Embr Respondr™ ! Affronte le feu, sauve des vies et grimpe à l’échelle sociale tout en bénéficiant d’horaires de travail flexibles. Chez Embr, notre mission est simple : l’uberisation de la lutte contre le feu, pour tous, partout. Il est temps de dépoussiérer le métier de pompier : à toi le pouvoir, à nous la paperasse. On a tous le droit de jouer les héros. C’est pourquoi grâce à un simple paiement, tu peux désormais devenir un Respondr™ ! Ton rôle d’Embr Respondr™ consiste à répondre aux appels à l’aide des clients et d’aller directement lutter contre le feu chez eux ! Défonce les portes, colmate les fuites de gaz et éteins les incendies : la vie d’un Embr Respondr™ n’est pas de tout repos. Rejoins vite ce que les experts en technologie surnomment la startup du siècle, et allume la flamme du héros qui dort en toi.

Myastere -Ruins of Deazniff- sortira le 15 avril.

Everyday Today’s Menu for the Emiya Family sortira lui le 28 avril.

Muv-Luv: Project Mikhail arrivera lui en aout prochain.

On terminera cet article par le top des ventes sur l’eShop 3DS US de la semaine (au 24 mars) :

Software

Pokemon Crystal Pokemon Yellow Pokemon Omega Ruby Pokemon Red Tomodachi Life Pokemon Gold Zelda: Ocarina of Time 3D Pokemon Silver Pokemon Alpha Sapphire Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Pokemon Blue Zelda: Majora’s Mask 3D Pokemon X Pokemon Y Super Mario Bros. 3 Super Mario 3D Land Zelda: Oracle of Seasons Zelda: A Link Between Worlds Pokemon Ultra Sun Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

Videos