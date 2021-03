STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town est disponible sur Nintendo Switch

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Saint-Ouen, France – 26 mars 2021 – Marvelous Europe Limited et Just for Games sont ravis de vous annoncer la sortie aujourd’hui de STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town, la suite très attendue de la série STORY OF SEASONS, connue au Japon sous le nom Bokujo Monogatari, maintenant disponible pour Nintendo Switch en France.

Pour fêter le lancement de STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town, Marvelous Europe Limited est fier de dévoiler le trailer de lancement, présentant la vie de trois fermiers différents et permettant d’entrevoir les nombreuses façons dont il est possible de profiter du jeu.