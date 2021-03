Heaven’s Vault (Nintendo Switch) – Le test

Les plus beaux voyages que l’on peut faire se trouvaient souvent dans les livres jusqu’à présent. Mais aujourd’hui, au vingt-et-unième siècle, ce sont les jeux vidéo qui font voyager. Avec Heaven’s Vault, le voyage donne l’impression de partir de la Perse pour poursuivre sa course dans les étoiles ! Embarquez sur un étonnant vaisseau dans une étonnante nébuleuse à la recherche d’un langage perdu et de bien plus encore.

Dans un monde alternatif où on trouve des robots, des vaisseaux volants, entre des planètes et des décors semblant sortir tout droit d’un conte des mille et une nuits, notre héroïne Aliya et son robot Six vont partir à la recherche d’un confrère porté disparu tout en tentant de déchiffrer une écriture depuis longtemps oubliée. Heaven’s Vault est un jeu d’aventure et d’exploration avec des phases de réflexion. Bien loin d’un Indiana Jones ou d’une Lara Croft, Aliya utilise son esprit et sa répartie bien plus que sa force ou ses armes pour mener à bien sa quête.

Le jeu se déroule de façon assez linéaire, nos deux protagonistes parcourent les planètes et les lunes de leur système solaire, et cherchent à résoudre le mystère de la disparition de Renba, un autre archéologue, tout en récoltant des indices et des objets sculptés avec une langue ancienne, tombée dans l’oubli, à déchiffrer. Chaque symbole déchiffré est utile pour comprendre d’autres phrases par la suite, et à force de tâtonnements, Aliya découvre de nouveaux mots au fur et à mesure de façon très naturelle dans le jeu.

Graphiquement, le jeu est vraiment très beau entre des personnages en cell-shading et des décors couleur pastel, assez variés et bien marqués pour chaque planète visitée. Les phases de dialogues sont assez fluides mais uniquement disponibles en anglais. Il faut donc bien comprendre cette langue tant à l’oral qu’à l’écrit, car à certains moments notre héroïne se parle à elle-même, et à d’autres moments, lorsqu’elle doit répondre à des questions, il faut faire un choix entre deux ou trois réponses dans un temps assez court. Une solide connaissance de la langue de Shakespeare s’impose pour profiter pleinement du jeu. Il faut noter aussi que chaque réponse fait pencher le personnage soit vers la franchise, soit vers le mensonge. On sent aussi parfois de l’ironie ou de l’agacement dans les réponses, et on façonne ainsi le caractère d’Aliya au fil du jeu.

Heaven’s Vault est soutenu par une bande son exceptionnelle. Entre des morceaux de piano et des arrangements à cordes : violon et violoncelle, l’atmosphère du jeu est sublimée par les accompagnements sonores. L’environnement musical n’est pas sans rappeler celui du jeu Journey sorti en 2012 sur Playstation 3. Le jeu sait aussi parfois se faire silencieux pour mieux souligner l’intensité de certains passages, et sait adapter le tempo de la musique aux émotions du moment.

Il faut noter qu’une fois le jeu fini, il est possible et même recommandé de le recommencer. Sachant que les réponses de notre archéologue peuvent influer sur certains événements et modifier la tournure de certaines rencontres, de nouveaux pans de l’histoire s’ouvriront aux joueurs. Il en va de même pour le déchiffrement de la langue ancienne. Tout ne sera pas découvert en une partie, et donc après la première dizaine d’heures de la première partie, d’autres heures de jeu attendent le joueur pour lui permettre de décrypter cet univers très complet.

En ce qui concerne le gameplay, les phases d’exploration des différents lieux et de discussions avec les personnages rencontrés alternent avec des phases de voyage à travers les vents stellaires que l’on peut passer en confiant la barre du vaisseau à son robot. Les moments de réflexion et de recherche sur les inscriptions à déchiffrer sont nombreux aussi. Une frise chronologique qui part de l’instant présent et recule sur plusieurs milliers d’années permet de mettre les différents éléments et objets trouvés en perspective. Cette notion de temps qui passe aide à prendre pleinement conscience de certains enjeux et de certaines découvertes même quelques temps après.

Heaven’s Vault suit un rythme assez lent, mais ce rythme n’est en rien gênant pour la compréhension et le bon déroulé de l’histoire. Petit plus, quand on reprend sa partie, un encart de quelques phrases nous rappelle où nous en étions, un peu comme un rappel de l’épisode précédent.