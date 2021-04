Six nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch (ou datés)

Et on commence aujourd’hui avec une série plutôt connue.

Earth Defense Force 2 : Invaders from Planet Space arrivera sur Nintendo Switch le 15 juillet au Japon pour 3 980 yens et Earth Defense Force 2017 suivra cet automne, comme annoncé par D3 Publisher et le développeur Sandlot via le magazine Weekly Famitsu. Les deux titres auront des caractéristiques similaires à celles des versions PS Vita, et auraient du être suivi par un portage de SIMPLE 2000 Series Vol. 31 : THE Earth Defense Force, mais des difficultés sont apparues pendant le développement et le projet a été abandonné. Aucune sortie chez nous n’a été annoncée pour l’instant.

Super Glitch Dash sortira le 29 avril pour 10,99 €.

Échauffez-vous bien et retenez votre souffle, car la course de vortex ultime vous attend. Il s’appelle Super Glitch Dash pour une bonne raison : tout y est vraiment, vraiment super ! Immergez-vous dans des graphismes stupéfiants de dernière génération au rythme d’une expérience de jeu effrénée. Ressentez l’adrénaline et testez vos réflexes en évitant hachoirs, massues, lasers, pointes et broyeurs, tout en navigant à travers une course d’obstacles intense dans chaque niveau ! Sillonnez des circuits, retrouvez-vous la tête en bas et traversez de tout nouveaux environnements clos à une vitesse vertigineuse. Un jeu de survie n’a jamais été aussi jouissif ! Si vous cherchez la course impossible, Super Glitch Dash est le jeu qu’il vous faut !

Babol the Walking Box va sortir en juin prochain (normalement le 26) sur Nintendo Switch.

River Crow Studio a annoncé Corpse Factory, un roman visuel de thriller psychologique. Sa sortie est prévue pour janvier 2022 et il vise une sortie aussi sur la Nintendo Switch.

Annoncé au Japon en début d’année, Clannad Side Stories sortira aussi chez nous. CLANNAD Side Stories est un florilège de seize histoires courtes rédigées par les auteurs du scénario de CLANNAD, le jeu d’aventure romantique. Ce nouvel opus proposant des épisodes se situant avant et après l’histoire de CLANNAD, vous sera conté au travers des sublimes illustrations du dessinateur en vogue GOTO-P, et intégralement doublé par une équipe d’acteurs triée sur le volet. Le texte est disponible en deux langues ! Le texte est disponible en japonais et en anglais (les voix sont en japonais uniquement). Le menu de réglages et le manuel en version numérique sont disponibles dans ces deux langues, et celle-ci peut être changée à tout moment.