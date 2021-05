Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 daté sur Nintendo Switch

Paru le 4 Septembre 2020 sur PC, Xbox et PS4 le remake de jeux de planches à roulettes qui a reçu de très bonnes critiques partout sur internet refait parler de lui aujourd’hui avec une date de sortie sur Nintendo Switch fixée au 25 juin.

Grab your board and #NintendoSwitch, and get ready to drop in to @TonyHawktheGame 1+2 on June 25th!

Skate through all the classic levels with some of your favorite pro skaters and a whole lot more.

🛹: https://t.co/H4HKkmgysa pic.twitter.com/WBUMpz7CDV

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 5, 2021