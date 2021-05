Stonefly, le jeu d’aventure relaxant et rafraîchissant sera disponible le 1er juin

Le charmant jeu de mécha de Flight School Studio et de l’éditeur MWM Interactive Emmène les joueurs dans une aventure d’exploration épique sur PC et consoles

Montréal, Canada, le 5 mai 2021 – Stonefly, le jeu d’aventure et d’action calme et rafraîchissant de Flight School Studio, le studio de jeu indépendant primé à l’origine du succès de 2019 Creature in the Well, sera disponible le 1er juin 2021 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Games Store.

Stonefly emmène les joueurs dans une aventure mécanique à travers une forêt enchanteresse, en suivant l’histoire d’Annika Stonefly, une inventrice brillante mais naïve qui cherche à retrouver un héritage familial perdu. Le jeu est publié par MWM Interactive, une division de Madison Wells, une société de divertissement de premier plan, qui a pour vocation de proposer aux joueurs des jeux inventifs, artistiques et captivants créés par des développeurs indépendants du monde entier.

Afin de célébrer le lancement prochain de Stonefly, Flight School Studio et MWM Interactive ont publié la première vidéo d’une série, offrant aux joueurs un aperçu du monde de Stonefly. Les fans peuvent s’attendre à un mois complet de nouveaux contenus avant le lancement du jeu.

Découvrez la nouvelle vidéo de Stonefly ci-dessous :

“Notre petite équipe a voulu créer quelque chose de visuellement unique et de mécaniquement original avec Stonefly et nous pensons que les joueurs vont adorer suivre le voyage d’Annika et glisser dans le monde que nous avons créé.” déclare Bohdon Sayre, Game Director chez Flight School Studio. “Nous nous mettons toujours au défi de sortir des sentiers battus, et MWM Interactive a été un partenaire formidable pour nous permettre la liberté créative de prendre des risques et d’explorer de nouveaux territoires. Stonefly est un projet ambitieux, différent de tout ce que nous avons fait auparavant, et un jeu dont nous sommes vraiment fiers.“

Avec des œuvres d’art richement réalisées à la main, inspirées du design moderne du milieu du siècle dernier et de la nature, Stonefly suit Annika dans sa quête pour récupérer l’héritage de son père après qu’il ait été pris par un voleur dans la nuit. Dans le rôle d’Annika, les joueurs inventent et fabriquent des capacités pour leur propre mécha, tout en s’aventurant dans la nature, en exploitant le vent pour glisser stratégiquement entre une flore magnifique et une faune dangereuse lors de missions de récolte de matériaux. En cours de route, les joueurs développent une technologie intéressante, rejoignent un groupe de pilotes naufragés connu sous le nom de Acorn Corps, affrontent des hordes d’insectes affamés et aident Annika à découvrir son véritable potentiel et à accepter son héritage.

Stonefly sera disponible le 1er juin sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Games Store. Les précommandes sont désormais disponibles sur l’Epic Games Store. Les joueurs peuvent également ajouter Stonefly à leur liste de souhaits sur Steam ou sur l’Epic Games Store.