Miitopia sort vendredi sur Nintendo Switch !

Personnalisez votre quête en recrutant les Mii de votre famille et vos amis pour affronter l’avatar du mal qui a volé les visages des habitants de Miitopia… y compris celui du roi !

18 mai 2021 – Vivez une aventure complètement déjantée avec Miitopia, un titre attendu ce vendredi sur Nintendo Switch. Explorez un vaste monde et affrontez de nombreux ennemis dans une quête pour sauver les visages volés par l’infâme avatar du mal. Dans cette aventure, c’est vous qui faites le casting : créez et ajoutez qui vous voulez dans les rôles principaux, des braves compagnons qui rejoindront votre expédition au grand méchant, l’avatar du mal en personne. Pour en savoir plus sur cette quête réjouissante, regardez la bande-annonce Miitopia – Amis, ennemis, tous les Mii ! (Nintendo Switch) sur la chaîne YouTube de Nintendo. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, créez votre groupe de Mii dès aujourd’hui avec la démo gratuite déjà disponible sur le Nintendo eShop et transférez-le dans le jeu complet à sa sortie le 21 mai.

Créez des liens entre vos Mii entre deux combats en faisant une pause à l’auberge. Si vous placez des membres de votre groupe ensemble, leur amitié évoluera. Vous pouvez même envoyer vos Mii en sortie, par exemple au café ou au cinéma. Aucune relation entre deux personnages ne sera la même ! Attendez-vous à des interactions hilarantes, à des échanges imprévus et à des situations complètement loufoques qui rendront votre aventure unique.

Et si vous intégriez à votre groupe un fidèle destrier ? En passant du temps avec ce compagnon, il sera possible de gagner sa loyauté : il vous aidera au combat et sera toujours à vos côtés.

Une aventure Mii-thique ! Créez et ajoutez des Mii dans le jeu via l’éditeur de Mii de votre Nintendo Switch et importez même la joyeuse bande de personnages de vos amis*. Dans Miitopia, les joueurs ont désormais plus d’options de personnalisation – avec notamment des perruques glamour, des coiffures colorées et des peintures de guerre – pour donner des looks encore plus géniaux à leurs Mii.

Une démo gratuite de Miitopia est disponible pour tous ceux qui souhaitent avoir un avant-goût de cette aventure fantastique bourrée d’humour. Il sera possible de transférer les données de sauvegarde de la démo dans la version complète du jeu afin de pouvoir poursuivre votre aventure sans interruption.

Dans Miitopia, un titre attendu vendredi sur Nintendo Switch, les joueurs peuvent créer leurs propres Mii et se lancer dans une aventure délirante pour vaincre le maléfique avatar du mal. Grâce aux nouvelles options de maquillage et de perruques de Miitopia, les Mii sont plus personnalisables que jamais. Il sera crucial de développer les relations entre eux et vous pourrez même gagner l’amitié d’un cheval.

* Connexion Internet requise durant le jeu en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription payante. En savoir plus sur la souscription payante.