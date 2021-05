Baldurs Gate: Dark Alliance sortira le 20 mai sur Nintendo Switch

Annoncé le 6 mai pour une sortie le 7 mai, Baldurs Gate: Dark Alliance n’est toujours pas disponible sur Nintendo Switch.

Black Isle Studio, les développeurs de Baldurs Gate : Dark Alliance, sur Nintendo Switch, ont annoncé que la sortie du jeu sur l’eShop Switch pour le 20 mai.

Well…

this has been rough, eh?

Baldur’s Gate: Dark Alliance WILL release on Nintendo e-Shop on the 20th!

We know you have been upset about the delay. So have we. It’s been an unfortunate set of circumstances out of our control.

But the wait is nearly over! pic.twitter.com/GuwOcYrERO

— Black Isle Studios (@BlackIsleStudio) May 18, 2021