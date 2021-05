Blaze and the Monster Machines annoncé sur Nintendo Switch

Devenez une indomptable Monster Machine !

LYON, France, 18 mai 2021 – Attachez vos ceintures et préparez-vous pour la course de votre vie ! Outright Games, l’un des plus grands éditeurs mondiaux de divertissement interactif familial, vient d’annoncer en partenariat avec Nickelodeon la sortie d’un tout nouveau jeu de course de kart, Blaze et les Monster Machines Pilotes de Moteur City. Basé sur la série jeunesse à succès de Nickelodeon, le jeu sortira cet automne sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et PC digital.

Les fans de Blaze et les Monster Machines peuvent rejoindre l’incroyable monster truck Blaze, son ami et pilote AJ et tous leurs copains Pickle, Darington, Zeg, Starla et Stripes (et même Crusher le tricheur !) pour filer à toute allure dans les rues colorées d’Axle City et tenter de gagner le championnat de course.

Les joueurs peuvent incarner l’un des sept personnages disponibles pour participer au championnat en solo, jouer en famille ou encore avec des amis en mode 4 joueurs avec écran partagé.

Fonctionnalités clés :

● PARFAIT POUR LES ENFANTS : inclut des fonctionnalités éducatives et des commandes simplifiées en option pour aider les plus jeunes à piloter leur bolide.

● UNE PLUIE DE BONUS : utilisez des bonus de vitesse et réalisez des cascades sur des circuits rocambolesque comme Race to Eagle Rock, Stuntmania et bien d’autres encore.

● CHOISISSEZ VOTRE STYLE : modifiez votre personnage et activez vos capacités uniques pour surclasser vos concurrents.

● JOUEZ ENTRE AMIS : jouez en mode 4 joueurs avec écran partagé.

Dans la série animée Blaze et les Monster Machines, l’incroyable monster truck Blaze et AJ, son ami et pilote âgé de huit ans, vivent des aventures palpitantes qui abordent des sujets éducatifs (physique du mouvement, problèmes scientifiques et mathématiques, technologie des objets du quotidien, etc.). Chaque épisode aborde avec humour la physique et propose un concentré d’action rythmé par des courses de monster trucks et des chansons entraînantes dont les paroles portent sur un sujet éducatif tel que l’adhésion, la friction, la force, la trajectoire et le magnétisme.

« Nous sommes ravis de voir enfin Blaze dans son propre jeu vidéo et de donner vie à tous les personnages attachants de la série dans le cadre de notre partenariat avec Nickelodeon », explique Terry Malham, PDG d’Outright Games. « Nous sommes de grands fans de la série télévisée, qui a vraiment tout pour faire un excellent jeu vidéo : elle est non seulement drôle et idéale pour toute la famille, mais elle enseigne également des rudiments scientifiques, technologiques et mécaniques aux enfants. Nous espérons que vous vous amuserez en jouant à notre nouveau titre ! »

Blaze et les Monster Machines Pilotes de Moteur City sera disponible prochainement sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et PC digital.